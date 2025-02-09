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協和電廠油改氣增碳排？ 台電︰錯誤訊息

2025/02/09 05:30

協和電廠（資料照）協和電廠（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕部分環團宣稱協和電廠改燃氣恐讓碳排大增，台電昨澄清，此說法是錯將不同的發電量放在一起比較，無視每度電碳排放燃氣比燃油更低的事實，嚴重誤導大眾。

每度電碳排放 燃氣比燃油更低

台電強調，協和電廠目前僅剩二部老舊燃油機組，因其燃燒效率差、空污排放量高，台電已盡可能減少使用，環團卻以減少空污而降低的發電量，比較未來燃氣機組正常運轉的發電量，不僅無理曲解台電改善空品的努力，也忽略北東電網的供電缺口，必須高度仰賴外援的現況。

台電指出，隨著北東電網內機組陸續除役，同時北北基經濟持續發展，帶動用電需求成長。協和電廠自二○二○年後，只剩三、四號機發電，且為降低對空氣品質的影響，兩部機組長期降載減排；以二○二四年為例，僅發電約二十七億度，遠少於區域內用電需求，未來改建二部燃氣機組後，若正常運轉可年發電約一八○億度，滿足長期用電成長，而環團將超過六倍差距的電量放在一起比較，有誤導視聽之嫌。

台電說，每度電碳排放將由燃油的○．七三四公斤降為燃氣複循環的○．三六五公斤，若以正常運轉情形比較，未來二部新燃氣機組溫室氣體年排放量預估約六二三萬公噸，過去四部燃油舊機組約一二九五萬公噸，更新後不只發電較多，也減碳約六七二萬公噸，大幅減少一半以上。

台電強調，天然氣在全球能源轉型過程被視為重要的橋接能源，具有低碳低空污的優點；盼勿以偏見散布誤導訊息，共同支持協和油改氣，進一步減碳減空污。

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