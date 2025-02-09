晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美擴增油氣 中鴻API鋼管熱銷

2025/02/09 05:30

（資料照）（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普揮舞關稅大棒，中鋼研判貿易戰勢必會加劇、區域化更破碎，川普二．○會使鋼鐵業過剩產能提早收掉，「短期不好，但中長期好」，可加速鋼鐵業健康化；另因川普主張擴大開採美國石油、天然氣，中鋼透露，旗下中鴻符合美國石油協會規格的API油氣管近期熱銷，創造新商機。

中鋼︰貿易戰短空長多 加速鋼鐵業健康化

中鋼董事長黃建智指出，被川普點名將加徵關稅的加、墨及歐洲，都是中鋼外銷高單價的主力市場，川普新政局絕對影響未來鋼鐵業的走向；中鋼業務副總李家丞分析，川普對中國加徵關稅，客戶無法進中國料，越南廠（中鋼日鐵越南CSVC）就接到相關洽詢，陸續會有轉單現象，但消長之後還是會平衡，最終仍要看相關稅率、課稅明細等出爐，或許鋼鐵業被排除也不一定。

李家丞透露，川普當選後，外銷美國的API油氣管、扣件產品確實表現不錯，主要是客戶都擔心關稅問題，為了避險先拉貨，特別是美國要擴大採購油氣，API油氣管表現最好。

李家丞指出，川普發動關稅戰後，各國要賣到其他國家都不好賣，而中國有傾銷問題，已被多國提告反傾銷，包括歐洲、中國、日本都在控制產能，例如減產等，日鐵動作非常快，預計第五支高爐將關閉；他研判，鋼鐵關廠狀況會越來越多，「現在只是剛開始」。

但東南亞未來也將開出新的產能，他分析，中國目前有近十一億噸粗鋼，而東南亞將再新增七千多萬噸，關鍵還是在「中國減產的量」，看其政策將如何調整。

他坦言，今年第一季鋼市需求還沒完全恢復，但農曆年前為「打底」，年後歐美鋼價開漲，屬於「加溫」，後續須觀察中國兩會後端出的刺激政策，估計川普政策明朗後，第二季「旺季效應一定有」，只是強度還有待觀察。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財