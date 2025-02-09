美擴增油氣 中鴻API鋼管熱銷

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〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普揮舞關稅大棒，中鋼研判貿易戰勢必會加劇、區域化更破碎，川普二．○會使鋼鐵業過剩產能提早收掉，「短期不好，但中長期好」，可加速鋼鐵業健康化；另因川普主張擴大開採美國石油、天然氣，中鋼透露，旗下中鴻符合美國石油協會規格的API油氣管近期熱銷，創造新商機。

中鋼︰貿易戰短空長多 加速鋼鐵業健康化

中鋼董事長黃建智指出，被川普點名將加徵關稅的加、墨及歐洲，都是中鋼外銷高單價的主力市場，川普新政局絕對影響未來鋼鐵業的走向；中鋼業務副總李家丞分析，川普對中國加徵關稅，客戶無法進中國料，越南廠（中鋼日鐵越南CSVC）就接到相關洽詢，陸續會有轉單現象，但消長之後還是會平衡，最終仍要看相關稅率、課稅明細等出爐，或許鋼鐵業被排除也不一定。

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李家丞透露，川普當選後，外銷美國的API油氣管、扣件產品確實表現不錯，主要是客戶都擔心關稅問題，為了避險先拉貨，特別是美國要擴大採購油氣，API油氣管表現最好。

李家丞指出，川普發動關稅戰後，各國要賣到其他國家都不好賣，而中國有傾銷問題，已被多國提告反傾銷，包括歐洲、中國、日本都在控制產能，例如減產等，日鐵動作非常快，預計第五支高爐將關閉；他研判，鋼鐵關廠狀況會越來越多，「現在只是剛開始」。

但東南亞未來也將開出新的產能，他分析，中國目前有近十一億噸粗鋼，而東南亞將再新增七千多萬噸，關鍵還是在「中國減產的量」，看其政策將如何調整。

他坦言，今年第一季鋼市需求還沒完全恢復，但農曆年前為「打底」，年後歐美鋼價開漲，屬於「加溫」，後續須觀察中國兩會後端出的刺激政策，估計川普政策明朗後，第二季「旺季效應一定有」，只是強度還有待觀察。

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