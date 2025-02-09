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機械公會︰今年出口產值成長上看10%

2025/02/09 05:30

機械公會認為，今年機械出口產值可較去年成長5-10%，重點仍要觀察川普政策與美中貿易戰。（記者林菁樺攝）機械公會認為，今年機械出口產值可較去年成長5-10%，重點仍要觀察川普政策與美中貿易戰。（記者林菁樺攝）

川普2.0不直接影響台灣機械產業 間接影響待觀察

〔記者林菁樺／台北報導〕機械公會、工具機公會昨發布一月進出口速報。機械公會坦言，川普二．○影響性正在擴大，雖然不直接影響台灣機械產業，間接影響有待觀察，不過今年機械出口產值還是有望年增五％到十％。

國際間電子設備需求仍強勁

一月機械出口二十二．八四億美元、年減六．七％。機械公會分析，下滑主因是受到春節工作天數減少影響，但國際間對電子設備需求仍較強勁，相關需求年增八．八％；另工具機產業需求仍疲軟，加上農曆春節影響，出口值僅一．三四億美元、年減達三成，罕見跌出機械出口值前三大產品。

機械公會祕書長許文憲指出，機械業出口仍與國際景氣息息相關，中東衝突已逐漸緩和，加上川普積極調停烏俄戰爭，若可推進停戰，戰後將有復甦商機。

許文憲坦言，川普二．○影響也正逐漸擴大，特別是高關稅、美國製造優先下，全球製造基地與供應鏈勢必改變，這對台廠來說是正面因素；但新台幣匯率受波及升值，難免衝擊出口產業，「資通訊不會倒、傳產卻先倒」，對業界是負面因素。 機械公會分析，台灣機械產品雖不會受到川普二．○直接影響，但間接影響仍無法避免，後續需持續觀察，若美中競爭加劇、貿易戰火延燒到全球，間接影響就可能成為直接影響。

機械公會分析，地緣政治衝突緩和，加上半導體產業與AI應用技術的擴大，同時考量低基期因素下，推估今年機械出口產值可望較去年成長五到十％。

另工具機公會示警，川普推動製造業回流美國，無疑對全球供應鏈產生深遠影響，特別是東協作為中國產業轉移的主要承接地，正面臨美國加強「洗產地」查核及提高關稅的挑戰，對仰賴東協作為生產基地的業者恐形成壓力，應密切關注市場趨勢以分散風險。

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