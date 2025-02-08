1月營收速報》王品+瑞昱+智邦

瑞昱1月營收118.69億元 創單月歷史新高。（記者洪友芳攝）

王品台灣營收創高 中國減少

〔記者楊雅民／台北報導〕受惠於農曆春節9天長假，王品（2727）集團公布1月自結合併營收達22.1億元，月增12.5%、年增20.8%，創單月歷史新高紀錄。

目前王品集團兩岸總店數達438家，包括台灣350家、中國88家，農曆春節內需餐飲熱絡，集團在台灣的350家門市連續2天單日營收突破1億元，9天年假合計逾116萬人次湧入王品集團餐廳用餐，帶動王品1月台灣事業群營收達18.7億元、年增26.22%，同步改寫單月營收新高紀錄；中國事業群1月營收3.4億元，年減2%。

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王品集團看好台灣餐飲市場前景，將加速台灣拓店腳步，今年台灣預計淨增50家店，總店數目標可望超越400店，維持產業領先優勢。

客戶提前拉貨 瑞昱營收創高

〔記者洪友芳／新竹報導〕網通IC設計廠瑞昱（2379）受惠客戶急單挹注，昨公告1月營收為118.69億元，月增36.81%、年增35.49%，創單月歷史新高。

瑞昱日前法說會指出，部分客戶因應關稅調整不確定性，展開提前拉貨，預期第一季的訂單將比往年同期旺，業績將會高於季節性水準，客戶提早下單是否會影響第二季的業績還待觀察。

智邦淡季不淡 營收年增1.1倍

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股王智邦（2345）1月合併營收125.25億元，年增112.83%，較去年12月歷史新高的155.4億元，則月減19.4%，呈現淡季不淡。

智邦總經理暨執行長石軍先前指出，AI仍是2025年核心主流，全球在AI領域的投資令人震撼，更提升到國家戰略層級，而市場也相當關注企業導入AI的應用時間點，對2025年謹慎樂觀。

對於川普關稅戰，石軍也說，會針對全球生產基地進行多元布局，除台灣外，越南僅是策略布局之一，智邦在美國及其他地區都設有生產基地，以因應國際局勢變化。智邦2024年營收達1104億元，創歷史新高，躍居網通營收王。

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