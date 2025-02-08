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飆股幕後》邊緣運算成寵兒 飛捷週漲2成

2025/02/08 05:30

工業電腦廠飛捷蛇年開春第1週股價逆勢大漲20%。（資料照）工業電腦廠飛捷蛇年開春第1週股價逆勢大漲20%。（資料照）

記者洪友芳／特稿

PCB及半導體設備廠迅得（6438）耕耘半導體設備領域有成，出貨「護國神山」增多，今年營運展望樂觀，昨盤中最高達251.5元，創新天價，最後收241元，小漲0.5元，股價連4漲，累積漲幅達16.14%。若拉長時間看，迅得股價從去年9月中旬起漲，累積漲幅近1倍。

1月營收年增19% 19個月新高

迅得日前公布今年1月營收回溫達5.08億元，月增19.29%、年增19.19%，不僅重返5億元大關，也創19個月以來新高。

法人預估迅得第一季營運將淡季不淡，可望較去年同期與上季成長，成長動能來自物流搬運系統及倉儲系統設備，取得半導體大客戶訂單，出貨晶圓廠及先進封裝CoWoS相關設備增多，今年全年營運展望樂觀，半導體設備佔營收比重將突破五成以上，營收重返成長軌道可期。

迅得去年營收51.21億元，年減11.86%，去年前三季稅後純益2.8億元，每股稅後盈餘3.71元，較前年同期的7.57元減少逾一半。迅得生產廠區包括楊梅廠、中壢廠及興建中的中壢新生廠，中壢新生新廠區高達1.2萬坪，迅得處分楊梅廠土地及廠房資產，處分利益將在去年第四季財報認列，挹注獲利可期，估計處分利益貢獻每股稅後盈餘約2.8元。

三大法人連續3個交易日買超迅得，累計買超2025張，其中外資買超1325張。人型機器人近期成為市場資金焦點，迅得也與業界合作開發並生產機器人，導入自家設備用途，提高生產效率。

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