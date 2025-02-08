飆股幕後》首季營運淡季不淡 迅得飆新天價

迅得今年營運展望樂觀， 昨盤中最高達251.5元， 創新天價。（ 公司網站）

記者方韋傑／特稿

工業電腦廠飛捷（6206）深耕POS（銷售時點情報系統）硬體領域，除了站穩全球第3大市場地位，近年在進一步結合AI（人工智慧）軟體下，成功擴大北美利基型市場的營收表現，帶動蛇年開春第1週股價逆勢大漲20%、收在112元，以月線來看，更是創下2016年9月以來的8年多新高。

AI邊緣運算題材成為本週台股新寵兒，飛捷營運前景看旺、乘勢而起，獲得三大法人青睞，本週共計買超2127張，其中外資佔比高達62.71%，投信34.36%，自營商2.91%，此外，短沖主力券商也成為此次飛捷股價大漲的關鍵原因之一，單週買超比重達8.16%。

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關於營運基本面，飛捷透過子公司華捷智能（Berry AI）、Angible（英捷智能）不斷精進開發AI影像辨識技術的能力，同時藉由軟硬整合，導入旗下POS解決方案，強化拓展北美、東南亞地區的連鎖餐飲與服務市場，成功提升合併毛利率也增加客戶黏著度，為長期營運帶來明顯助益。

飛捷指出，全球前10大速食品牌業者中，已有4家成為公司客戶，其他6成在內的潛在客戶有專案正在驗證，或是已經小量出貨，這些客戶在美國合計擁有多達數十萬間店面，由於美國缺工問題依舊，飛捷有能力運用AI幫助其精準管理業務，會是今年重要的營運柴火。

美驅除非法移民 POS可解缺工

法人觀察，美國總統川普上任以來，多次強調驅逐境內非法移民，而這類族群多半又以餐飲、速食業維生，可能加劇當地市場缺工現象，飛捷POS系統解決方案僅次於日本東芝、美國NCR，與惠普（HP）並列第3，都將分食這波商機。

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