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盤勢分析》 首週先蹲後跳 跌勢收斂至47點

2025/02/08 05:30

台股蛇年新春首週先蹲後跳，單週跌勢顯著收斂至47.14點。（資料照）台股蛇年新春首週先蹲後跳，單週跌勢顯著收斂至47.14點。（資料照）

台股蛇年新春首週先蹲後跳，開紅盤日當天受到美國總統川普的貿易戰衝擊，加上中系GPT模型DeepSeek引發美系生態圈不安，所幸AI邊緣運算族群、機器人概念股加持，帶動台積電（2330）股價回神，加權指數昨日收在23478.27點，連續4個交易日上漲，單日成交量約3517億元，單週跌勢顯著收斂至47.14點。

觀察三大法人動向，外資連續3日買超，昨日買超141.66億元、投信買超10.12億元、自營商買超63.04億元，三大法人合計買超214.82億元；外資台指期淨空單昨日減少1134口，累計外資台指期淨空單為29862口。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，儘管大盤跳空缺口目前持續回補，推升市場信心逐步回穩，但操作上仍需建議投資人，「不要過度追高」，雖然中長線還是維持基本面樂觀的態勢，但可以等待個股震盪拉回時再逢低布局，選股可選營收、財報相對比較優異的個股。

啟發投顧副總容逸燊提到，今年來說股市將會很容易受消息面上下震盪，美國總統川普上任之後引發的通膨憂慮已經反映於債市，債券會被用於對沖股市風險，建議資產配置上可留意相對保本的債券商品用於避險，畢竟後續美中關稅戰影響到的是國際股市發展。

（記者方韋傑）

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