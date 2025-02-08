運價連4跌 後市觀察2大變數

運價連4跌，四大主要航線運價皆下跌 。 （萬海提供）

四大主要航線運價皆下跌 預期下半月會再調整

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為1896.65點，較前一期大跌148.8點，跌破2000點，跌幅7.27%，為連4跌，其中，四大主要航線運價皆下跌。市場人士指出，農曆年後貨量較少，因此運價走跌，目前美國航線算是穩定，但行駛歐洲的貨櫃輪船較大，導致運價跌幅也較深，預期運價下半個月還會再調整。

春節後貨量少 川普關稅攪局

萬海（2615）總經理謝福隆指出，中國許多工廠5日才復工，而中國廠商備貨至少要一週，因此要看下週貨量多寡，甚至要觀察2月17日以後的貨量，整個市況才會比較明顯；至於川普對中國祭出加徵10%關稅的影響，謝福隆說，關稅多少有些衝擊，但影響有多大還要觀察。

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市場擔心川普下波關稅政策可能指向東協國家，東南亞市場是否出現拉貨潮？謝福隆表示，目前東南亞的物流還是蠻強勁，特別是中國往印尼、泰國，而越南則有春節假期影響，還需時間觀察。

而川普對墨西哥關稅暫緩一個月，是否出現拉貨潮？謝福隆表示，去年第4季往中南美洲的貨源有下滑跡象，可能是投入的貨櫃船增多、競爭激烈，後續則要觀察第2季中南美洲傳統旺季表現。

重返紅海待觀察 供給續偏緊

謝福隆說，以哈雖然停戰，但目前沒有聽說有航商做出重返紅海的決策，也因此目前整體船舶市場的供給還是偏緊，租船市場的租金依舊居高不下，市況不需太過悲觀。

謝福隆也指出，目前海運市況氛圍比去年好，運價可望會較去年第一季理想，去年美國線長約每40呎櫃運價大概落在1200美元到1500美元之間，今年則是有3000美元以上。

不過，市場人士認為，美國線長約價每年5月開始執行，航商與客戶簽約密集期約在4月，因此，最後長約價會落在多少，仍待觀察。

根據最新一期SCFI顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為1805美元，較前一期下跌342美元，跌幅15.92%；遠東到地中海運價每TEU為3036美元，較前一期下跌171美元，跌幅5.33%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為3932美元，較前一期下跌184美元，跌幅4.47%；遠東到美東每FEU為5490美元，較前一期跌286美元，跌幅4.95%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一期下跌54美元，跌幅10.62%。

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