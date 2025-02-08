日產拒絕本田聯姻 傳鴻海釋合作善意

日本汽車大廠本田與日產合併談判破局後，傳出台灣鴻海集團再度向日產釋出合作意願，日產股價昨收高7.42％。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在本田（Honda）與日產（Nissan）合併談判破局後，傳出台灣鴻海集團再度向日產釋出合作意願，日產股價昨收高七．四二％。知情人士透露，日產尋求新的合作夥伴，以結束與本田組成聯合控股公司的談判，而該新夥伴最好來自科技界，並在美國設有主要據點。

鴻海低調：不便評論

對此，鴻海集團僅低調表示不便發表相關評論；但據透露，與日產合作模式將不同於過去夏普，首要得先取得日本主管機關同意，且不傾向合併，而是採取入股、策略聯盟等不同模式來爭取合作機會。

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彭博引述台灣媒體報導，鴻海董事長劉揚偉已指示電動車策略長關潤（Jun Seki）與法國雷諾汽車聯繫其持有的日產三十六％股權，而關潤曾任雷諾、日產、三菱汽車聯盟首席副營運長，據悉他向雷諾洽商其釋出日產股權的可能性。

以iPhone最大組裝廠知名的鴻海集團，去年即有意投資或收購日產，但在十二月日產與本田達成協議、將兩大品牌納入單一控股公司後，鴻海放棄此計畫。鴻海希望藉助其為索尼集團、思科系統等公司生產電子產品的經驗，成為電動車代工製造商。

日產消息來源稱，由於北美仍是最重要的市場，加上汽車業正向自動化與電子化轉型，促使日產尋求與高科技背景的企業結盟。

彭博指出，與本田的「聯姻」破局，對日產是一樁豪賭。日產將於下週公布財報，去年上半年淨利潤年減九十四％，並表示將須裁員九千人、縮減二十％產能，如此財務狀況，較難吸引許多潛在「搶親者」。

日產與本田五日證實，雙方仍在討論一些選項，包括中止談判的可能性。一名消息人士說，本田提出收購日產，使之成為全資子公司的主張，但遭到日產內部強烈反對。本田也將日產業務的重組做為交易的先決條件，但除了裁員與削減產能外，日產能做的並不多，例如日產沒有關閉任何工廠的計畫，這可能讓亟思進行全面改革的本田惱火。

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