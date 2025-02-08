晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

日產拒絕本田聯姻 傳鴻海釋合作善意

2025/02/08 05:30

日本汽車大廠本田與日產合併談判破局後，傳出台灣鴻海集團再度向日產釋出合作意願，日產股價昨收高7.42％。（法新社檔案照）日本汽車大廠本田與日產合併談判破局後，傳出台灣鴻海集團再度向日產釋出合作意願，日產股價昨收高7.42％。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在本田（Honda）與日產（Nissan）合併談判破局後，傳出台灣鴻海集團再度向日產釋出合作意願，日產股價昨收高七．四二％。知情人士透露，日產尋求新的合作夥伴，以結束與本田組成聯合控股公司的談判，而該新夥伴最好來自科技界，並在美國設有主要據點。

鴻海低調：不便評論

對此，鴻海集團僅低調表示不便發表相關評論；但據透露，與日產合作模式將不同於過去夏普，首要得先取得日本主管機關同意，且不傾向合併，而是採取入股、策略聯盟等不同模式來爭取合作機會。

彭博引述台灣媒體報導，鴻海董事長劉揚偉已指示電動車策略長關潤（Jun Seki）與法國雷諾汽車聯繫其持有的日產三十六％股權，而關潤曾任雷諾、日產、三菱汽車聯盟首席副營運長，據悉他向雷諾洽商其釋出日產股權的可能性。

以iPhone最大組裝廠知名的鴻海集團，去年即有意投資或收購日產，但在十二月日產與本田達成協議、將兩大品牌納入單一控股公司後，鴻海放棄此計畫。鴻海希望藉助其為索尼集團、思科系統等公司生產電子產品的經驗，成為電動車代工製造商。

日產消息來源稱，由於北美仍是最重要的市場，加上汽車業正向自動化與電子化轉型，促使日產尋求與高科技背景的企業結盟。

彭博指出，與本田的「聯姻」破局，對日產是一樁豪賭。日產將於下週公布財報，去年上半年淨利潤年減九十四％，並表示將須裁員九千人、縮減二十％產能，如此財務狀況，較難吸引許多潛在「搶親者」。

日產與本田五日證實，雙方仍在討論一些選項，包括中止談判的可能性。一名消息人士說，本田提出收購日產，使之成為全資子公司的主張，但遭到日產內部強烈反對。本田也將日產業務的重組做為交易的先決條件，但除了裁員與削減產能外，日產能做的並不多，例如日產沒有關閉任何工廠的計畫，這可能讓亟思進行全面改革的本田惱火。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財