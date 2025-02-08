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春節加價效應》1月CPI年增2.66％ 11月新高

2025/02/08 05:30

近1年台灣CPI走勢（資料來源：主計總處 製表：記者鄭琪芳）近1年台灣CPI走勢（資料來源：主計總處 製表：記者鄭琪芳）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布一月消費者物價指數（CPI）年增率二．六六％、為十一個月新高；扣除蔬果及能源，核心CPI漲二．二六％。主計總處表示，今年農曆春節落在一月，部分商品及服務循例加價，若扣除春節效應，一月CPI漲幅縮小至二．○三％、核心CPI收斂至一．六％。預料二月漲幅會明顯收斂，前兩月CPI平均約二％，國內物價尚屬平穩。

今年農曆春節落在一月，部分商品及服務循例加價，主計總處昨公布一月消費者物價指數（CPI）年增率2.66％、為11個月新高。（資料照，記者涂建榮攝）今年農曆春節落在一月，部分商品及服務循例加價，主計總處昨公布一月消費者物價指數（CPI）年增率2.66％、為11個月新高。（資料照，記者涂建榮攝）

根據調查，一月CPI較上月漲○．五五％，較去年同月漲二．六六％。七大類中，以雜項類年漲四．一六％最多，主因個人照顧服務及理容服務費分別漲十四．九八％及四．九七％。食物類年漲三．七二％次之，主因蔬菜因低基數及需求增加漲二十．三％，水果、食用油、水產品、外食費各漲十．四六％、五．六六％、五．二％及三．一七％，但蛋類下跌十九．八七％。

外食費連3月飆破3％

此外，教養娛樂類年漲三．四七％，主因春節所在月份不同，旅館住宿費及旅遊團費基數較低。居住類年漲二．三七％，因房租上漲二．四八％，加上家庭管理費用及電費也漲五．八七％及四．四八％。

主計總處專門委員曹志弘說明，外食漲幅三．一七％為十個月最大，且近三個月漲幅都大於三％，須留意有無新一波漲勢。此外，房租漲幅雖較上月縮小，但是否持續縮小，還要再觀察。

另，主計總處公布一月高齡家庭CPI年增三％，漲幅較全體家庭高○．三四個百分點，主因漲幅較大的食物類、居住類及雜項類（個人照顧服務）支出，占比較高所致。

外界關注美國總統川普關稅措施是否帶來通膨壓力？曹志弘表示，以目前關稅措施來看，短期對國內物價影響不大，但後續仍須觀察。整體而言，全球需求疲弱，農工原料價格變動不大，美元計價進口物價已連續二十七個月下跌，內銷品物價也小於三％，推升國內物價上漲的力道尚屬和緩。

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