AI商機＋川普2.0提前拉貨潮 》1月出口年增4.4％、連15紅

近1年台灣出口統計（資料來源：財政部統計處 製表：記者鄭琪芳 圖：中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布一月出口三八七．一億美元、創歷年同月次高，年增四．四％、連續十五個月成長。財政部統計處長蔡美娜表示，一月工作天數年減五天，但出口表現超乎預期，主因AI及高效能運算商機穩健，加上貿易戰預期引發提前拉貨效應，其中對墨西哥出口暴增四．八倍、創空前紀錄。

對墨西哥出口暴增4.8倍 創紀錄

根據最新統計，一月出口三八七．一億美元，月減十一．二％、年增四．四％；進口二八七．四億美元，月減二十三．四％、年減十七．二％。出、進口相抵，一月出超九十九．七億美元、年增七十五．九億美元。

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看好2月出口有望年增近2成

蔡美娜說明，雖然步入產業淡季，且適逢農曆春節連假，但AI商機等持續熱絡，加上一月上旬準備進入長假及川普即將上任，帶動客戶提前拉貨效應，出口優於預期。她指出，二月工作天數年增四天，預估二月出口三六五至三七七億美元、年增十六％至二十％。

主要貨品中，資通與視聽產品出口一二五億美元、創歷年同月新高，年增三十二．六％，電子零組件一三九．九億美元、年增三．一％，兩者併計增十五．二％，占出口比重達六十八．四％創新高。不過，傳產面臨全球產能過剩困境，出口仍未止穩，礦產品年減三十七．五％，基本金屬、塑化產品減十二．三％至十八．七％。

五大市場中，一月對歐洲、中國與香港出口分別年減十八．三％及十一．七％，對美國微增○．七％，對日本轉為年增七．二％，對東協年增二十一．五％，主因電子及資通產品外銷暢旺。值得注意的是，一月對墨西哥出口二十七億美元、年增四．八倍，均創空前紀錄，主因供應鏈移轉及提前拉貨效應。

留意美中交鋒、AI續航力變數

蔡美娜表示，全球景氣溫和成長，AI等應用需求仍強勁，加上國內半導體廠商具領先優勢，對今年出口正向看待，預料可維持中高個位數成長。不過，今年須注意兩大變數，首先，美中「鬥而不破」，預料兩國經貿交鋒只增不減；此外，AI續航力也是關鍵，若無法持續，對出口不利。

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