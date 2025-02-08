美財長︰強勢美元政策不變 不准他國惡意貶值

美國財政部長貝森特指出，美國仍將持續維持強勢美元政策，「我們不希望其他國家貶值貨幣、操縱貿易」。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕上任僅兩週的美國財政部長貝森特指出，在總統川普執政下，美國仍將持續維持「強勢貨幣」政策，同時關注貿易夥伴的作為，「我們不希望其他國家貶值貨幣、操縱貿易」；他重申，中國等其他國家累積龐大貿易順差，顯示「不存在自由形式的貿易體系」。

點名中國不公平貿易體系、操縱貿易

彭博報導，川普矢言利用關稅來使貿易再平衡，本週他對中國實施新關稅，並威脅對主要貿易夥伴墨西哥與加拿大採取相同措施；貝森特否認關稅將導致美國通膨升高，不過他承認後果可能是「物價小幅、但是一次性的調整」。

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貝森特表示，他已與聯準會（Fed）主席鮑爾首次會面，雖然川普在第一任期不時要求鮑爾降息，但他無意告訴鮑爾應做什麼，「就貨幣政策而言，我不予置評，我確信他會做正確的事」。

關注公債殖利率 非要求降息

川普剛上任時曾說，他將「立刻要求利率下降」。貝森特對此指出，「川普不是要求聯準會降息，而是關注降低十年期公債殖利率，我們不會聚焦於聯準會是否降息」。

貝森特釋出訊息可能讓鮑爾鬆口氣，因為這默認川普政府將尊重聯準會不受政治干預，獨立做出貨幣決策的權力。

但卡森集團首席市場策略師迪崔克說，「財政部與白宮採取積極角色，影響十年期公債殖利率的走向是不尋常的，從歷史而言，他們通常與聯準會一起來進行此事；政府只能透過財政政策與鬆綁規範、而非直接性地影響殖利率」。

美國人支付房貸、信用卡與其他借貸的利率主要基於十年期公債殖利率，而聯準會的貨幣決策將影響該殖利率。除了聯準會，地緣政治衝突等因素都能影響該殖利率的波動。

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