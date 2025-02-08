美就業數據好壞參半 不影響Fed緩降息

美國一月新增非農就業較上月銳減且低於市場預期，但失業率意外降低，這可能為聯準會今年上半年停止降息提供基礎。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工部勞動統計局昨公布，一月新增非農就業十四．三萬人，從去年十二月的三十．七萬人銳減，也低於道瓊預期的十六．九萬人，顯示就業成長的放緩速度高於預期；但失業率意外降至四％，低於上月與預期的四．一％，可能為聯準會（Fed）今年上半年停止降息提供基礎。

1月新增非農就業較上月銳減 但失業率也意外降低

路透報導，一月勞動參與率上升，較去年十二月增加○．一個百分點至六十二．六％，帶動失業率下滑。包含找不到合適工作而停止求職的怯志者（discouraged worker）及兼職勞工，就業不足率七．五％，與前一月持平；一月平均時薪月增○．五％、年增○．四％，薪資年增四．一％，與去年十二月持平。該就業報告受到密切關注，因勞動市場狀態是聯準會在設定利率政策時的關鍵考量因素。

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儘管經濟學家預期，洛杉磯大火及美國多地陷入酷寒天候可能影響就業，但勞工部官員說，這些對上月的薪資、工時與失業率「沒有明顯影響」。

就業成長放緩卻穩健 助經濟軟著陸

這份就業報告也清楚顯示美國近期勞動市場趨勢，即就業成長相較之前預估疲軟。年度最新基準修訂顯示，二○二四年新增就業減少五十八．九萬份工作，即去年新增就業不到二百萬份工作，相當於每月新增十六．六萬份工作，接近二○一九年的水準。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在疫情之後，美國勞動市場放緩，但並未崩潰，成長穩健程度足以擴大消費支出，並使經濟步上「軟著陸」，也就是控制通膨而不引發衰退。

但近幾個月來就業成長放緩並非因為大規模裁員，而是因企業招聘活動大幅下滑；經濟學者警告，若經濟突然出現轉折，企業幾乎沒有緩衝空間進行改變，目前企業聘僱狀況宛如進入衰退時局。

美國股市對這份川普總統上任後的第一份就業報告反應平淡。截至台灣時間晚間十時四十分，道瓊小漲十二點，標普五○○、那斯達克分別漲○．二％、○．三％。

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