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風力助攻 風電破3.1GW創高

2025/02/08 05:30

東北季風助攻，今風電突破3.1GW、再創歷史新高。（記者林菁樺攝）東北季風助攻，今風電突破3.1GW、再創歷史新高。（記者林菁樺攝）

台電︰抵上逾5部燃煤機組

〔記者林菁樺／台北報導〕風電又發威！台電指出，北方冷高壓逐步南下，東北季風增強，有助風電出力，昨清晨瞬間風力發電量飆破三．一GW，創下歷史新高，且整日風電穩定出力占比在一成以上；台電透過再生能源穩定出力，擴大燃煤機組降載幅度，換算可取代逾五部中火燃煤機組，讓四部機組歲修規劃更有餘裕。

台電指出，從昨夜開始風力發電量持續增加，昨清晨五點二十一分瞬間風力發電量突破三．一GW，刷新歷史紀錄，且持續維持此水準穩定發電，占發電占比約一成；若以三．一GW、約三一○萬瓩估算，相當於五．六部中火燃煤機組的裝置容量。

台電發言人蔡志孟指出，近幾日冷氣團增強，風力穩定輸出，發電都近乎滿載，台電也把握黃金時間，進行歲修規劃。台電補充，冬季十二月至二月期間，因風力發電充裕，有更多彈性來規劃機組歲修排程，昨有台中電廠三號機、九號機、十號機、以及大林電廠二號機等燃煤機組都在進行歲修。

近年在政府與民間積極推動下，風力發電併網量逐年成長，二○二二年風電約三十多億度，二○二三年約六十多億度，二○二四年已大幅增長至近一百億度，增幅達六成六，展現再生能源發展成果。

台電表示，白天太陽光電穩定出力，讓抽蓄水力機組及儲能系統儲電，配合夜間風力發電，得以滿足夜尖峰用電需求；且冬季風電穩定出力，提供空污季燃煤機組環保停機或降載的餘裕，可加大減煤效果，並給予大型機組歲修彈性。

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