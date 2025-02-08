官我什麼事》日韓來台組裝風機 水下基礎設廠印尼

雲林允能離岸風場正式全面運轉。 （資料照）

葉片樹脂已打進國外葉片大廠供應鏈

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部產業發展署副署長鄒宇新接受本報《官我什麼事》專訪時指出，離岸風電歷經「先示範、次潛力、後區塊」等練兵階段，部分國產化項目已見成效，包括國內葉片樹脂已打進國外葉片大廠供應鏈、機艙組裝以台灣為出貨基地，還有國內水下基礎商在印尼設廠，放眼澳洲及東南亞等市場。

鄒宇新表示，離岸風電本土能量逐步建立，經歷示範、潛力與區塊等階段練兵後，有些項目已發揮潛力、開始有出口實績，不但可供給國內風場使用，甚至可打世界盃。

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他說，第一個案例是葉片材料的「樹脂」，國內廠商上緯已切入歐洲葉片廠西門子歌美颯（SGRE）的供應鏈，這些使用上緯樹脂的葉片不但出現在國內風場，也會安裝在SGRE在全球各地的風機上；另因應循環經濟與減碳潮流，上緯也與SGRE合作開發可回收的葉片樹脂，目前已在丹麥完成二十支可再生的葉片，未來上緯很有機會成為SGRE葉片重要的原料供應商。

第二個案例是風機機艙，鄒宇新指出，在過去練兵階段，就希望這些風機的系統商可以在國內落地，在台灣進行風機機艙的組裝；迄今SGRE風機廠、組裝廠持續升級，項目越來越多、規模越來越大，現在除了供應國內風場的風機以外，SGRE近期在日本跟韓國也都爭取到風機訂單，預期今年陸續從台灣出貨，相信在未來的一、二年就會有實績，台灣也可望成為SGRE供應亞洲風機市場的機艙組裝大本營。

第三個案例是水下基礎，鄒宇新表示，國內廠商世紀風電的水下基礎除在台北港設廠外，世紀風電已經與澳洲QUBE集團合資，準備在印尼巴淡島設廠，未來將生產水下基礎，目標著眼在澳洲及其他亞洲國家的風場，爭取菲律賓、越南市場。

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