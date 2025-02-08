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官我什麼事》風電國產化練兵有成 鄒宇新︰區塊開發3-3開放競爭

2025/02/08 05:30

經濟部產發署副署長鄒宇新指出，離岸風電國內產業鏈在歷經潛力場址練兵後，已陸續有出口實績及成果。（記者于安亭攝）經濟部產發署副署長鄒宇新指出，離岸風電國內產業鏈在歷經潛力場址練兵後，已陸續有出口實績及成果。（記者于安亭攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕政府自二○一七年起全力推動離岸風電，並納入國產化項目扶植產業鏈。經濟部產業發展署副署長鄒宇新接受本報《官我什麼事》專訪時指出，離岸風電歷經十年國產化練兵，技術、品質、價格及交貨期，理應已臻至國際水準，如果此刻產業還不具競爭力，政府也不適合再繼續保護下去，因此區塊開發三之三將開放競爭，助練兵有成的業者打亞洲盃、甚至世界盃。

具國際競爭條件業者 可打亞洲盃、世界盃

鄒宇新表示，離岸風電政策大致上可分為三個階段，分別為期五年。第一個五年是「學習期」，篩選出約二十個國產化項目，一類是國內有能力做出來，另一類是評估技術足夠、努力就能在品質、價格、交貨期趕上國際水準；他坦言，初期學習過程非常辛苦，國內廠商必須先投資，且得引進外商技術再實際操作，產品要符合國際標準，並應用在風場上；第一個五年雖然是希望一○○％國產化，但實際操作下來，包括品質、價格與交貨期等都尚未成熟。

他說，第二個五年「成長期」就相當重要，即區塊開發三之一、三之二階段，得將技術與品質提升到新層次，也就是交貨期快一點、成本降低一點；當這二個五年練兵完成後就進入第三個五年，也就是「成熟期」的區塊開發三之三，當相關產業逐漸成熟，且具備國際競爭條件，「就是產業關聯方案（國產化政策）應該慢慢退出，讓練兵有成的廠商能夠走出去打亞洲盃，甚至國際盃」。

鄒宇新強調，離岸風電產業政策二大面向，第一個就是在台灣建立相關產業供應鏈；當初發展離岸風電政策，就決定能源與產業並重，必須同時發展，要綠電、也要產業。第二個面向是能源韌性，風場營運階段中可能有零組件故障或必須例行性維修，若只仰賴進口，要歷經生產製造、船運，短則三個月、長則六個月至一年都有可能，台灣的能源韌性將降低，當風機無法運作、就無法發出綠電，提供國內企業綠電的來源就減少了。

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