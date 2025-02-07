財經青紅燈》蛇年開年動盪

台股受到DeepSeek與川普祭出關稅戰多重利空衝擊，蛇年開紅盤重挫，「川普2.0」風暴方興未艾，牽動全球政經情勢，蛇年金融市場動盪在所難免，企業須審慎因應，投資人也要有心理準備。圖為示意圖。（資料照）

蛇年開年動盪不安，因中國AI模型DeepSeek橫空出世，加上美國總統川普宣布對加拿大、墨西哥及中國進口產品加徵關稅，台股週一開紅盤暴跌830點、創史上第4大跌點。儘管週一暴跌後台股已連3天反彈，但川普政府不斷拋出震撼彈，「川普2.0」風暴方興未艾，牽動全球政經情勢，蛇年金融市場動盪在所難免，企業須審慎因應，投資人也要有心理準備。

川普對中國進口商品加徵10%關稅如期在4日生效，同時取消價值低於800美元的「小額豁免」條款，以杜絕中國電商低價競爭；對加拿大及墨西哥課徵25%關稅則暫緩一個月；但川普揚言對晶片、藥品、油氣、鋼鐵等進口產品課徵關稅，包括對台灣晶片課稅。面對川普大打關稅戰，首當其衝的中國4日宣布4項反制措施，包括加徵10%~15%關稅、對Google反壟斷調查、兩大美企黑名單及5類金屬出口管制。

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春節假期結束後，DeepSeek的衝擊仍餘波盪漾，雖然市場對其真實情況及後續發展多所質疑，但中國衝擊美國AI領域地位的意圖強烈，可以預見，美中科技對抗勢必加劇，全球AI競爭已然加速，對於位居AI供應鏈要角的台灣而言，將是機會還是挑戰，政府及企業均應審慎評估，以因應後續的機會及挑戰。

另，川普大打關稅戰，除了加、墨、中之外，歐盟、台灣等也被點名，這代表台商加速撤中的動作也不一定能躲過這次戰火，川普要的不只是「去中化」、「非紅供應鏈」，而是「製造業回流」，為達此目的不惜發動關稅戰，不論美國須為關稅付出多少代價。在此情況下，台灣科技大廠赴美投資的壓力可能加重，台廠恐須思考調整全球布局策略。（鄭琪芳）

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