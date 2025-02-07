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盤勢分析》區間僵局要突破 短線量能需放大

2025/02/07 05:30

群益期貨指出，台股進入三角收斂型態，短線待量能逐漸放大回升後，方能打破目前的區間僵局。圖為示意圖。（資料照）群益期貨指出，台股進入三角收斂型態，短線待量能逐漸放大回升後，方能打破目前的區間僵局。圖為示意圖。（資料照）

美股四大指數前天全面反彈，台股昨由台積電（2330）領軍再攻，機器人、AR眼鏡、資訊服務概念股再獲買盤青睞，生技、傳產族群也表現不俗，由於台股從蛇年開紅盤最低點以來反彈已近800點，追價力道明顯趨緩，上檔壓力開始浮現，使得台積電昨股價一度翻黑，加權指數終場上漲155.02點，收在23316.6點，成交量約3412億元。

三大法人昨合計買超逾74億元，其中外資買超29.7億元、投信買超27.8億元、自營商買超16.7億元；外資台指期淨空單小減812口，累計外資台指期淨空單約3.09萬口。

啟發投顧副總容逸燊分析，加權指數昨反彈155點，已快回補農曆年後開盤後的向下跳空缺口，反彈持續量縮，權值股仍弱勢，鴻海（2317）、廣達（2382）皆在月線之下整理，AI伺服器族群資金今年開始流向邊緣AI等相關股票，建議未來AI概念股操作要分流，接下來要注意2月18日美國總統川普對於晶片是否會有更進一步的關稅政策。

群益期貨指出，受美股費半指數續揚激勵，台股昨早盤開高後便一路橫盤整理，終場震盪收紅，台股進入三角收斂型態，短線待量能逐漸放大回升後，方能打破目前的區間僵局。

（記者卓怡君）

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