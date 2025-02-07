晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

邀陳傑憲當品牌代言人／東元今年空調目標 拚成長3~4成

2025/02/07 05:30

東元宣布2025年品牌代言人為「臺灣隊長」陳傑憲（圖左），右為東元董事長利明献。（記者歐宇祥攝）東元宣布2025年品牌代言人為「臺灣隊長」陳傑憲（圖左），右為東元董事長利明献。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電與家電大廠東元（1504）昨日宣布首位品牌代言人，找來「臺灣隊長」陳傑憲加持，且東元觀察各國節能大趨勢不變、企業需求提升，東元董事長利明献表示，今年東元的商用、家用空調合計成長目標力拚3至4成，海外營收比重在未來3到4年將提升至50%。

海外營收比重將提升至50%

東元昨舉辦「品牌代言人發表暨見面會」，同時推出多項新品。利明献表示，東元的家電產品堅持台灣製造，品質、能效不輸日本品牌，儘管今年外在不利因素多，但東元在空調銷售與產能布局都有信心，家電事業的成長目標比去年高許多。

今年因立法院藍白立委聯手砍預算，家電產業恐會面臨節能家電補助停止、電費上漲等多項利空，不過東元空調暨智慧生活事業群總經理彭繼曾指出，家用空調的補貼有望延續，商用空調則因各企業節能需求提升、且量體擴大，銷售有成長空間，目前變頻產品需求就已相當暢旺。

利明献也強調，台灣政府鼓勵「深度節能」政策，有望帶動產品、系統設備需求，且東元看好東南亞台商、當地企業汰換設備的需求將持續增加，市場具成長性、不確定因素也較低，會持續拓展，預期海外營收比重在未來3到4年達到50%，台灣市場屆時也約占近半。

近期美國總統川普宣告將對墨西哥、中國等國課徵關稅，東元在2地都有設廠，利明献說明，墨西哥廠剛投產、生產線未全線量產，且因產能多元布局、能彈性調整，關稅影響相對有限；另美國的基礎建設、住宅需求有望維持成長，也是著墨市場之一。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財