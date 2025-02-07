邀陳傑憲當品牌代言人／東元今年空調目標 拚成長3~4成

東元宣布2025年品牌代言人為「臺灣隊長」陳傑憲（圖左），右為東元董事長利明献。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電與家電大廠東元（1504）昨日宣布首位品牌代言人，找來「臺灣隊長」陳傑憲加持，且東元觀察各國節能大趨勢不變、企業需求提升，東元董事長利明献表示，今年東元的商用、家用空調合計成長目標力拚3至4成，海外營收比重在未來3到4年將提升至50%。

海外營收比重將提升至50%

東元昨舉辦「品牌代言人發表暨見面會」，同時推出多項新品。利明献表示，東元的家電產品堅持台灣製造，品質、能效不輸日本品牌，儘管今年外在不利因素多，但東元在空調銷售與產能布局都有信心，家電事業的成長目標比去年高許多。

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今年因立法院藍白立委聯手砍預算，家電產業恐會面臨節能家電補助停止、電費上漲等多項利空，不過東元空調暨智慧生活事業群總經理彭繼曾指出，家用空調的補貼有望延續，商用空調則因各企業節能需求提升、且量體擴大，銷售有成長空間，目前變頻產品需求就已相當暢旺。

利明献也強調，台灣政府鼓勵「深度節能」政策，有望帶動產品、系統設備需求，且東元看好東南亞台商、當地企業汰換設備的需求將持續增加，市場具成長性、不確定因素也較低，會持續拓展，預期海外營收比重在未來3到4年達到50%，台灣市場屆時也約占近半。

近期美國總統川普宣告將對墨西哥、中國等國課徵關稅，東元在2地都有設廠，利明献說明，墨西哥廠剛投產、生產線未全線量產，且因產能多元布局、能彈性調整，關稅影響相對有限；另美國的基礎建設、住宅需求有望維持成長，也是著墨市場之一。

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