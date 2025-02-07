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市值型ETF掀熱潮 保德信、富邦投信、聯邦投信競推

2025/02/07 05:30

今年首季即將募集的市值型ETF比較表。（業者提供）今年首季即將募集的市值型ETF比較表。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕市值型ETF募集潮來了！包括保德信、富邦投信、聯邦投信陸續宣布擬於首季募集市值型ETF，其中保德信投信是第三家跨足ETF的外商投信；法人表示，隨著高息股ETF配息回歸正常化、台股後市持續看升加持，市值型ETF成為今年主流，加上元大台灣50（0050）調降費用率、甚至可能實施「分割」，都讓今年市值型ETF市場熱鬧滾滾，投資人受惠最大。

保德信投信指出，以台灣指數公司特選FactSet台灣市值動能50指數為例，該指數擁有首創市值增長篩選機制，採用市值、動能、成長、價值、品質等五大篩選因子選股，同時，保德信市值動能50ETF（009803）透過國際金融分析機構FactSet對於企業未來12個月EPS成長率展望納入評比，預計2月18日開始募集。

暌違2年富邦投信也準備推出3.0版市值型ETF，鎖定動能因子的大型強勢股，富邦旗艦50ETF（009802）也即將自2月24至2月26日展開募集。

聯邦台灣精彩50 每單位發行價10元

聯邦台灣精彩50ETF基金預定於3月募集，每單位發行價只要10元，這也是聯邦投信第一檔ETF基金。聯邦投信表示，這檔ETF追蹤富時台灣證券交易所台灣50權重上限30%指數，具有單一個股權重上限30%的設計，可減少個股集中或持股比重過高的風險，投資組合更健康，同時也有收益平準金機制，可讓配息率較穩定。

面對市值型ETF掀起募集潮，國民基金0050農曆年前祭出調降費用率措施，強調「簡單就是好」，蛇年開紅盤台股大跌，但0050反而吸引百億元資金淨流入，且同步修訂信託契約納入「分割機制」，市場預期今年內0050宣布分割的機率相當高，將有效吸引小資族進場。在今年市值型ETF攻防戰上演下，投資人受惠最大。

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