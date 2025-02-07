不甩質疑 中市府27日標售747億土地

台中市政府27日將標售水湳經貿園區的配餘地。（記者廖耀東攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府將在二十七日標售十三、十四期重劃區，以及水湳經貿園區區段徵收的抵費地及配餘地，總金額達七四七億元土地。內政部雖一再建議相關土地應避免標售，中市府地政局昨回說，請內政部不要只針對台中市政府；內政部只能再度強調，沒有針對任何縣市，中市屬社宅嚴重缺乏地區，希望市府能多加考量。民進黨市議員則痛批市府忽視居住正義，拍賣七四七億底價的土地，是墊高房價的作為。

台中地政局︰不應只針對中市府

中市府地政局昨指出，內政部在去年二月函請各縣市政府暫停標售，但三案開發是在函令之前，因此不溯及既往，且內政部發函後，六都中高雄市、台南市、桃園市、新北市均有持續辦理多次土地公開標售作業，內政部不應只針對台中市政府。

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地政局更說，台中市目前所興建的一萬多戶社宅已超過中央要求，也非在原本保留規劃內，因為民眾有需求，市府就找地來蓋，並且已完成。

內政部再度強調，「整體開發地區社會住宅土地規劃取得實施方案」（草案）報請行政院核定中；依實施方案規劃，除要求直轄市、縣市對於正在規劃及審議中的整體開發地區，原則需留設三％到五％社宅用地外，對於已開發辦竣配地的地區，則由直轄市、縣市政府提供剩餘土地清冊送由內政部國土署評估，並留設適當區位土地做為社宅使用。

內政部官員說，希望市府對於市地重劃的抵費地及區段徵收開發所取得的可處分建築用地，積極評估提供做為社宅興建使用，盡量避免直接標售，讓政府資源能做更合理及有效運用。

議員批拉抬房價 圖利特定人

台中市民進黨議員陳淑華痛批，市長盧秀燕做法不但炒作拉抬房地價格，更與居住正義背道而馳，將房地漲價利益歸給財團，變相圖利特定人，捨社會住宅用地，說要償還開發借款，實際卻是墊高房價。

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