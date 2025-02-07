正義國宅都更變豪宅 首位法人買家現身

正義國宅都更豪宅案，出現首位法人買家過戶。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕台北市知名都更豪宅案「Diamond Towers台北之星」（前身為正義國宅），近期Ａ、Ｂ棟首波買家完成過戶，不但有十數位自然人買家，也出現首位法人買家過戶，該法人為知名扣件貿易與製造商順承企業。

另國產署預計在二十日標售該豪宅Ｃ棟分回的十八戶，總底價超過七十五億元，標售樓層為十二至二十九樓，單戶建物加車位坪數落在一三八坪至二○七坪間，其中十二至二十一樓、每戶包含兩個車位，二十二至二十九樓每戶包含三個車位，單戶底價落在三億至四．七億元，僅五戶底價不到四億元，又以二十九樓的頂樓戶底價最高。

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房產業者指出，若以一個車位價格五百萬元、坪數十一．四九坪進行拆算，每坪底價落在二二四．五萬至二六五萬元間，每坪底價都突破二百萬元。

該案坐落北市忠孝東路三段上，前身為正義國宅都更案，一旁就是SOGO復興館及捷運板南線忠孝復興站，基地約一五四五坪，興建Ａ、Ｂ、Ｃ三棟建物，總樓層數分別為三十、三十一及二十九層，其中Ｃ棟為原住戶以及公有地地主國產署、財政部分回。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，目前台灣豪宅市場仍以自住需求為主，加上少部分置產需求；而投資等增值誘因則在「平均地權條例」修正案上路，限制私法人購屋後已明顯減少。房市專家何世昌指出，該豪宅具地段優勢，又有國際建築大師操刀設計，可列入北市一線豪宅，只是這波房市多頭由小宅領銜表演，豪宅價格幾乎不動，銷售速度稍緩。

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