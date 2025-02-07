寶佳7度奪北台推案王 元利躍升第2

2024年北台灣推案金額前十多建商排行

〔記者徐義平／台北報導〕一向採取「案海」策略的寶佳機構，去年一口氣在北台灣推出五十一案、總額達一三四六億元，連續第七年蟬聯北台灣推案王、也是全台推案王；元利建設則靠著北市文山區、總銷達六百億元新案，躍居推案金額第二名。

去年北台灣住宅推案王又是寶佳機構拿下，蟬聯寶座已達7年。（住展雜誌提供）

寶佳去年推51案 總額1346億元

根據住展雜誌統計，去年北台灣全年推案金額達一．五四兆元，其中前十大推案建商合計推出八十七個新案，總金額達四五一三．三億元、占整體推案金額比重達二十九．一六％；光是寶佳就有五十一案、總額達一三四六億元，若以推案數來看，第二至十名的加總還不及寶佳。

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寶佳去年推案總金額還超越第七至十名的加總。房產業者指出，寶佳分支眾多，採取策略聯盟或專業經理人與大股東林家合股開設新的建設公司模式，在全台開枝散葉，推案擁有「案海」趨勢，全台到處都可看到寶佳的身影。住展雜誌發言人陳炳辰說，即便去年寶佳在北台灣僅有一個新案的總銷金額突破一百億元，但靠著「案海」，加總起來相當可觀。

推案金額第二至五名建商，去年均為三百億元起跳，元利建設只靠著北市文山區、總銷達六百億元的一個新案，就拿下去年推案金額第二名。

陳炳辰分析，去年房市是上半年大好、下半年大落，就算下半年打炒房政策盡出，但推案腳步卻難以說停就停，尤其是元利、興富發、大同、宜誠及國賓大等建商，新案都是下半年才登場。

他認為，今年房市局勢仍不明朗，恐只有資產實力雄厚建商具有底氣敢推出新案，預期今年前十大推案建商榜單仍是「強者恆強」，且今年有多個大案將登場，甚至將出現總銷上千億元的新案。

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