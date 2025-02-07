氫能大客車審驗 最快3月完成

交通部補助地方政府和客運業者試辦氫燃料電池大客車，目前已和客運業者及地方政府開過兩次會議，氫能客車部分還在審驗中，最快下個月才會完成。圖為TOYOTA總代理和泰汽車計畫上市的低底盤氫能巴士—H2 City Gold。（資料照）

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部在去年一月提出「氫燃料電池大客車試辦運行計畫」，要補助地方政府和客運業者試辦氫燃料電池大客車；目前已和客運業者及地方政府開過兩次會議，氫能客車部分還在審驗中，最快下個月才會完成。

交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯表示，據地方政府和業者的意見認為，最主要還是加氫站的建設，目前了解中油有向高雄市申請，「但氫能車的部分，目前還在審驗中，最快下個月完成」，其他意見也正持續處理中。

請繼續往下閱讀...

首都客運總經理李建文說，非常願意在雙北市推氫能公車，但就卡在雙北市沒有加氫站，如果業者要自己搭建設備，依照法規就要在工業區且有工廠登記，這些對客運業者來說是做不到的。

氫能公車更便利 客運業者意願高

李建文指出，除了期待中油能趕快設置加氫站，若政府能協助修改相關法規也好；客運業者其實非常有意願推氫能公車，優勢在加一次氫就能跑至少三百公里以上，不必像電動公車每天充電，氫能公車排放的是水，也無污染，「會比電動公車更好，它才是最終的新能源運具」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法