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全國首座加氫站 高雄楠梓Q2開張

2025/02/07 05:30

中油推動首座加氫站位於高雄楠梓，目前設備均已到位，就剩下最後一哩路。（資料照）中油推動首座加氫站位於高雄楠梓，目前設備均已到位，就剩下最後一哩路。（資料照）

北市可望接棒設立

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣中油推動首座加氫站，目前設備均已到位，就剩下最後一哩路，待拿到營運許可後，第一季末測試、第二季可望正式開張，第一站位於高雄楠梓、第二座可望落腳態度積極的台北市；但因加氫示範站需要有「氫能巴士」互相搭配才能順利營運，將氫能生態系串聯，目前只能期待相關政策快點跟上。

中油︰移動式、每日供應七輛大客車

中油示範加氫站位於高雄楠梓，今年上半年將可營運。中油表示，目前在等使用執照、營運許可文件，中央與地方主管機關核定後，就能正式上路；中油也會配合交通部「氫燃料電池大客車試辦運行計畫」，供應氫能巴士使用。根據中油規劃，示範加氫站為移動式，要向氣體公司購入氫氣，每日約供應三百公斤、換算可服務七輛大客車。

但國內車商引進氫能巴士多半還是「試水溫」，初期恐難有七輛氫能大巴配合，中油高雄的加氫示範站營運首先要面對此一難關；第二座將落腳態度積極的台北市，目前尚在選址，而隨著地點在人口密度更高地區，難度就越大。國內車商則引頸期盼，強調唯有加氫站能串聯，才可滿足氫能車登台條件。

車商︰加氫站串聯 氫能車登台條件

其他民間業者也鴨子划水，中興電在氫能領域有發電、載具、產氫技術，在海外也取得實績；中興電因有氫能動力模組技術，可應用在氫能電動巴士，已和首都客運合作，相關認證正在處理中，雖然政府補貼金額遠低於成本，仍要協助台灣跨出第一步，認證取得後就會向交通部申請補助計畫。

中興電分析，電動巴士與氫能巴士並非取代關係，以長距離來看，氫能巴士效益高，多元組合才能達到淨零；而第二座加氫站落腳台北市，業者更樂觀期待，雙北市就是客運路線最密集地區，但都市區少不了抗爭，期待政府能與社會溝通，讓台灣順利跨出氫能大巴第一步。

在電動巴士已有一片天的車王電，也在一年半前宣布與子公司華德動能投資「氫豐綠能」，看上的就是這家工研院培育的公司擁有混氫技術，可降低氫燃料電池成本，盼結合本身的電動巴士製造能力，在新能源巴士上分進合擊，搶占國內外市場。

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