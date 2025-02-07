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整合防護能量 資安園區明年陸續完工

2025/02/07 05:30

行政院已核定「資安園區中長程計畫」，規劃於新北市新店忠信營區建置資安園區。（資料照）行政院已核定「資安園區中長程計畫」，規劃於新北市新店忠信營區建置資安園區。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕為應對網路攻擊的迅速動員與應變，並確保台灣數位主權與數位國土安全，行政院已核定「資安園區中長程計畫」，規劃於新北市新店忠信營區建置資安園區，包括國安會國家資通辦公室、台灣電腦網路危機處理暨協調中心、行政院國家資通安全會報、數發部資安署與資安院及國防部資通電軍指揮部等單位都將進駐，預計明年陸續完工。

有鑑於國防部資通電軍指揮部與行政院相關資安單位人員，分散於不同營區或不同辦公場所，為整合國家資安防護能量，「資安園區計畫（二○二○至二○二六年）」編列五十四億一三二六萬元經費，由行政院國土辦、國防部負責規劃，並委由內政部國土署代辦，採「先建後遷」方式執行。

根據規劃，資安園區興建七棟大樓，其中行政大樓北棟將設置「資安應變中心」，未來由國安會國家資通辦公室、數發部資安署及資安院等單位進駐辦公；至於兵力員額約六千人的國防部資通電軍，其指揮部將進駐資安園區，成為園區主力，未來將在園區的綜合大樓、指揮大樓與勤務大樓等處辦公。

國防部表示，為落實「資安即國安」政策目標，打造「平戰結合、政軍整合及培育資安精英」資安環境，資安園區期能結合產官學研資安等能量，以強化各資安單位橫向聯繫及聯合防禦能量，並引入民間資安產業資源，容納民間能量協防國安並引領資安產業升級轉型。

數發部則指出，未來資安署及資安院將有三百人進駐辦公，配合資安園區整體完工期程規劃進駐。數發部強調，資安園區整合資安相關單位、人員、機房及設備等資源，強化橫向聯繫及聯合防禦能量，無縫銜接資安及國安通報應變與動員整備作業，也深化資安聯防機制。

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