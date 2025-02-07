AI算力夯 台廠搶插旗

台灣是全球AI發展的軍火庫，不只高階晶片代工，全球AI伺服器近九成是台廠代工，因此也積極跨入算力中心市場。（路透資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕隨著人工智慧（AI）快速發展，全球包括製造、醫療、娛樂、媒體等各領域對算力需求日益龐大，和碩董事長童子賢就喊出「算力即國力」；台灣科技業也紛紛展開結盟，包括AI新創公司Zettabyte與緯創合作，翔耀實業結合是方電訊與美超微等，都成立AI算力中心（AICC），鴻海與正崴集團更是「兄弟登山」，也相繼投入成立算力中心。

AI算力指的是執行AI模型與演算法所需的計算能力，主要涉及硬體與軟體層面的運算效能，能夠決定AI系統在處理數據、訓練模型、推理運算等方面的速度和效率。目前主要依賴高效能處理器獲取運算力，例如適用於深度學習與推論訓練的圖形處理器（GPU）、應用於AI雲端運算的張量處理器（TPU）以及客製化的特殊積體電路晶片（ASIC），來支援雲端運算、邊緣運算與超級電腦三種架構。

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業者指出，目前各種支援AI算力的先進晶片當中，以輝達旗下產品為市場主流，原因在於輝達透過自行開發運算平台與程式設計模型「CUDA」，讓繪圖卡除了圖像處理，也能進行計算密集型工作；或可將晶片比喻為鈾礦，CUDA平台則是核電廠，將核能轉換出的電能，也就是AI所需的算力。

業者形容，台灣是全球AI發展的軍火庫，不只高階晶片代工，全球AI伺服器近九成是台廠代工，因此也積極跨入算力中心市場。例如正崴攜手華碩以及日商優必達，在土城打造亞洲算力最大的AI綠能運算中心，採用一二八台伺服器、一○二四張GPU（H100）；鴻海計畫於高雄設置超級運算力中心，導入六十四個輝達GB200 NVL72機櫃，預計二○二六年完工。

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