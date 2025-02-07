落實主權AI 國科會拚2029算力480PF

國科會昨於行政院院會報告，分階段建置AI超級電腦與大型雲端資料中心，預定2029年完成480PF以上算力目標。（記者鍾麗華攝）

全國公私算力預估將達1200PF以上

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統賴清德宣示建置台灣主權AI施政願景，國科會昨於行政院院會報告「新一代高速運算主機建置進度與規劃」，將分階段建置AI超級電腦與大型雲端資料中心，預定二○二九年完成四八○PF（Petaflops，每秒千兆次浮點運算數）以上算力目標，同年全國公私算力預估將達一二○○PF以上。

國科會強調，新一代高速運算主機將為AI技術與應用研發提供堅實基礎。透過「晶片驅動台灣產業創新方案」及「大南方新矽谷推動方案」的推動，升級高速運算主機的計算能量與能源使用效率，預定以二○二九年算力達四八○PF為建置目標，實現更優質穩定的共用型計算服務。

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此外，國科會還將籌建大型雲端資料中心，做為國家關鍵資料據點，用以部署高速運算主機與巨量資料儲存設施，防止敏感資料外流，滿足多元AI應用的需求。

AI超級電腦建置中 預計5月開放

國家實驗研究院院長蔡宏營在院會後記者會表示，目前AI超級電腦正在建置中，預計今年五月開放；大型雲端資料中心部分，南科雲端資料中心將於二○二五年底開放，沙崙AI運算資料中心預計二○二九年初開放。

行政院長卓榮泰在院會中指出，算力是推動國家及產業數位轉型的關鍵動力，也是驅動人才培育和經濟成長的重要引擎，且為落實人工智慧之島施政願景，建構台灣的主權AI及完善數位生態系統刻不容緩，期盼在政府及民間合作下，加速落實「AI產業化、產業AI化」。

至於AI基本法草案尚未送至立法院，國科會副主委林法正表示，草案還在政院審查，屆時將依審查結果，修正草案內容。

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