Fed官員︰忽視關稅推升通膨 錯很大

美國聯準會官員警告，忽視關稅對通膨造成的影響將是一大錯誤。圖為芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比。（路透資料照）

川普不確定性 影響貨幣政策

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）官員五日表示，有關關稅與川普總統執政初期出現的巨大政策不確定性，是影響未來幾個月美國貨幣政策走向的最大挑戰之一，並警告忽視關稅對通膨造成的影響將是一大錯誤。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）出席該行在底特律舉行的年度汽車會議時表示，美國經濟很強勁，通膨已下降並接近Fed設定的二％目標，但「我們看到供應鏈正面臨一系列新挑戰，包括天然和人為的災難、地緣政治干擾、移民，以及高額關稅的威脅，和隨之而來的貿易戰可能升溫」。

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古斯比說，若今年通膨升溫或放緩的進展停滯，Fed在思考通膨是來自經濟過熱或肇因於關稅方面，將處於艱難情境，因區分兩者對Fed決定何時或是否該採取行動至關緊要。

他指出，經濟學家通常視關稅會一次性拉抬物價，不會對通膨造成持續的影響，這意味了Fed不需要做出回應；但相較於川普在二○一八年首個總統任期實施關稅措施，這次高額關稅將適用於更多國家或更多商品，其衝擊將更大、更持久。

美國財長貝森特在接受福斯新聞訪問時則說，川普和他的施政重心將是壓低十年期公債殖利率，川普也未要求Fed削減聯邦資金利率。

貝森特以最近幾週公債殖利率下降為例指出，債券市場正漸漸了解，在川普執政下，能源價格將會降低，美國將出現無通膨的成長，「我們削減支出，精簡政府規模，讓政府更有效率，我們將進入一個好的利率週期」。

英格蘭銀行六日宣布降息一碼（○．二五個百分點）至四．五％，為連續第三次降息，主因是成長前景疲弱，並暗示將進一步降息。

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