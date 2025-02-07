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美堵電商關稅漏洞 中出口減1.3百分點

2025/02/07 05:30

野村估計，去年希音和Temu利用價值低於800美元的「小額豁免條款」，向美國輸出總值達460億美元的包裹。（法新社資料照）野村估計，去年希音和Temu利用價值低於800美元的「小額豁免條款」，向美國輸出總值達460億美元的包裹。（法新社資料照）

取消小額豁免條款 中物流業每單多收90元 外加30％關稅押金

〔編譯盧永山／綜合報導〕野村證券首席中國經濟學家陸挺團隊表示，美國總統川普禁止中國電商業者利用美國關稅豁免漏洞的決定，將對數百億美元貿易造成衝擊，並導致今年中國出口成長減少一．三個百分點，經濟成長放緩○．二個百分點。

野村估計，去年希音（Shein）和Temu利用價值低於八百美元的「小額豁免條款」，向美國輸出總值達四六○億美元（約一．五一兆台幣）的包裹。

陸挺團隊發布報告指出，美國對中國進口商品加徵十％關稅或以上及其他新成本，將導致這類包裹輸出減少，並使中國今年出口成長減少一．三個百分點，GDP（國內生產毛額）減少○．二個百分點。

過去幾年，利用美國「小額豁免條款」的關稅漏洞所進行的跨太平洋包裹運送快速成長。根據「彭博」分析中國政府數據，中國官方公布去年這類出口額約二三○億美元，但該數據幾乎確定是低估，有媒體報導，中國電商業者把大量貨物輸出至墨西哥，然後分拆成小包裹，再送進美國。

美國實施的新關稅已導致中國物流業者提高價格。中國物流公司順豐國際五日表示，將對所有從中國或香港發來的包裹徵收二十元人民幣（九十台幣）的費用，並收取三十％的關稅押金。

彭博專欄︰出口下降 中國5％成長難達標

彭博專欄作家任淑莉六日發文指出，川普重返白宮後重新點燃與中國的貿易戰，並掌握了所有的談判籌碼，中國國家主席習近平未能建立強大的消費階層，使他在第二次美中貿易戰中的選項更少。

任淑莉說，去年消費對中國經濟成長貢獻僅三十％，遠低於二○一八年的六十八％；去年約五％的GDP成長大部分來自於出口，美國郵政總局最後若停止接收中國和香港的包裹，可能會阻止希音和Temu的發貨，這將對中國造成傷害。

她表示，而這兩家電商平台銷售的紡織品和服裝，是美國從中國進口的第三大類商品，僅次於電腦和電氣設備，若出口下降，習近平就無法達到今年設定的五％成長目標。

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