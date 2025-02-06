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史上最大宗 日商砸42.5億租信義A25商辦

2025/02/06 05:30

北市信義計畫區最新頂級辦公大樓「台北信義A25園區」，去年12月揭露40至45樓，以及49、50樓租金實價，單一租戶砸月租金高達2083.89萬元。（記者徐義平攝）北市信義計畫區最新頂級辦公大樓「台北信義A25園區」，去年12月揭露40至45樓，以及49、50樓租金實價，單一租戶砸月租金高達2083.89萬元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕實價揭露出現史上最大宗辦公室租賃案，日本跨國廣告代理商砸四十二．五億餘元，以十七年租約租下北市富邦信義A25園區內的「富邦人壽大樓」八個樓層，總租賃面積四九六一．六五坪、單月租金二○八三．八九萬元；若不納入整棟承租個案，該筆租賃樓層數、租期、承租面積與月租金、總租金支出，均創單筆辦公室租賃案紀錄。

17年租約租8樓層 單月租金2083萬

實價網最新資訊揭露去年十二月北市信義計畫區「富邦人壽大樓」四十至四十五層，以及四十九、五十層等八個樓層租金實價，一年租金逾二．五億元；房產業者指出，因租期長加上一口氣承租大面積，每月每坪租金不到四二○○元，對比同大樓、承租較小面積的十八樓租戶，每月每坪約四三○四元，租金單價相較優惠。

據悉，該租戶是來自日本的跨國廣告代理商，本來就是信義計畫區頂級辦公室的租戶，近期轉租到富邦人壽大樓，租期從二○二五年二月一日至二○四二年一月三十一日、長達十七年。

房產業者指出，富邦人壽大樓座落信義計畫區松高路上，對面即是知名旋轉豪宅「陶朱隱園」，建築物完成時間為二○二二年十二月，建物為地上五十四層、地下四層，目前累積有七筆租金實價，租金單價均為四千元以上。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，去年北市辦公租賃市場的現貨供給量有限，加上新產品升級趨勢，不但去化超過四萬坪，面積更是六年新高；值得關注的是二○二六、二○二七的二個年度，市中心每年將有逾十萬坪新大樓供給湧入，加上南港、內科、大直、北士科等商辦市場，均提前牽動各大房東搶租客的競爭白熱化。

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