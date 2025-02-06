中市再標售133筆土地》內政部︰台中社宅缺地 建議不要賣

台中市政府27日將進行水湳經貿園區等三區共133筆土地標售，總底價747.95億元，創下台中紀錄。其中位於西屯水湳經貿園區鄰中央公園的精華地段土地，每坪標售底價高達300萬元，刷新之前水湳標售每坪280萬紀錄。（記者廖耀東攝）

〔記者徐義平、吳欣恬、蘇金鳳／綜合報導〕台中市政府二十七日將標售水湳經貿園區、十三期及十四期的配餘地及抵費地，基於台中市為社宅嚴重缺乏地區，內政部昨建議，中市府相關土地應避免標售，宜積極評估作為社宅興建使用。

被中市地政局點名背書 國發會：非權責、未提不溯及既往

內政部去年六月已要求地方政府規劃區段徵收或市地重劃須保留三％至五％供社宅規劃利用；對本次台中土地標售是否適用？台中市地政局指出，國發會去年八月已表示不溯及既往，這次三大標售案加上十五期市地重劃案，都不必保留社宅用地，但市府對於前竹及去年開工的九德區段徵收都已各保留一公頃的社宅用地。

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不過，國發會昨表示，市地重劃與區段徵收並非國發會權責，去年八月僅就當時媒體報導進行澄清，強調國發會並未要求中市府辦理市地重劃須納入五％社宅用地，也未提到不溯及既往。

內政部地政司則指出，台中市政府去年有將水湳經貿園區等三區的配餘地及抵費地提供給國土署評估，待政院核定方案後，即可啟動與中市府協商取得土地，以及社宅興建計畫；至於十五期重劃區因未滿十公頃，原本就沒有要求留設三％至五％的社宅用地。

地政司補充，為配合行政院「社會住宅興建方案」，內政部已研擬「整體開發地區社會住宅土地規劃取得實施方案」的草案並報請行政院核定中；依該方案，除要求直轄市、縣市對於正在規劃及審議中的整體開發地區，需留設三％至五％的社宅用地外，對於已開發辦竣配地的地區，也需提供剩餘土地清冊，並將清冊送至國土署評估，進一步留設適當區位土地作為社宅使用。

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