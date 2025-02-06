外資股債、存款創高 約為外匯存底150％

1月我國外匯存底僅次於中國、日本、瑞士，穩居全球第四大。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨日公布我國一月外匯存底餘額為五七七五．八三億美元，月增九．○六億美元，主要來自於外匯存底孳息貢獻，在全球主要國家中，我國外匯存底僅次於中國、日本、瑞士，穩居全球第四大。

另央行統計，截至一月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計八六四八億美元、約當外匯存底一五○％，雙雙創歷史新高。

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台股市值大躍進 推升外資資產

央行外匯局局長蔡烱民指出，外資一月匯入本金扣除股利、盈餘匯出，共淨匯出約三十億美元，但外資在台持有資產創下新高，主因台股指數大漲，股票市值大幅躍進。

外匯存底在一月止跌回升主要來自於外匯存底投資運用收益、也就是孳息的挹注。蔡烱民說，一月新台幣先貶後升，最後小幅升值○．○九％，幾乎持平；二月這幾日新台幣波動略大，除反映農曆春節期間累積的國際股匯市走勢外，美國總統川普政策是主要因素，央行在市場供需失衡情況下，有做一些調節、但沒有預設「防線」。

他表示，川普的不確定性加劇市場波動，自然對央行挑戰也大，不過央行有足夠信心可維持市場穩定，畢竟台灣經常帳超過千億美元，廠商要發薪水、股利、繳稅、做投資，都需要新台幣，「他們心中都有自己的價格，自會進場拋匯」。

蔡烱民認為，從去年下半年到最近一、兩個月，川普確實是影響金融市場最大因素，聯準會（Fed）主席鮑爾先前也提到，要對川普政策做評估不易，因為他制裁的對象、範圍與幅度、時間點等，都不太容易預期，例如近來的關稅措施一日之內就出現轉變，只是隨著川普政策慢慢確定下來、影響會慢慢淡掉。目前聯準會還是在降息循環中，降幅可能不會太多，但也不會因此變成升息循環。

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