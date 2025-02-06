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製造業景氣亮綠燈 關稅及AI發展是變數

2025/02/06 05:30

台經院提醒，美國總統川普開啟貿易戰，加上中國新創公司DeepSeek崛起，台灣製造業後續表現必須審慎關注。（中央社資料照）台經院提醒，美國總統川普開啟貿易戰，加上中國新創公司DeepSeek崛起，台灣製造業後續表現必須審慎關注。（中央社資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院昨發布去年十二月製造業景氣燈號，受惠於美國年末消費旺季、庫存回補需求暢旺，製造業景氣信號值增加二．七七分至十四．八七分，景氣燈號從低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。不過台經院提醒，美國總統川普開啟貿易戰，加上中國新創公司DeepSeek崛起，台灣製造業後續表現必須審慎關注。

台經院說明，十二月製造業景氣燈號突破低迷的黃藍燈，主要是外銷訂單及生產指數年漲幅皆逾兩成，進口也有超過三成的漲幅，帶動需求面及原物料投入面指標。

進一步觀察細部產業，電子零組件業方面，人工智慧與高效能運算需求持續攀升，帶動十二吋晶圓代工、IC封測及主機板增產，外銷訂單年增逾三成，進出口與生產指數年增率續呈成長，推升需求面與原物料投入面指標，因此本產業景氣燈號從代表揚升的黃紅燈轉為繁榮紅燈。

化學製品方面，仍受到海外生產過剩低價競爭影響，石化產品訂單減少，不過電子用化學材料接單成長，加上國內外流感、麻疹等傳染疾病盛行，防疫相關清潔用品需求增加，化學品外銷訂單及生產指數年減幅縮小，本產業景氣燈號由衰退的藍燈轉為綠燈。

台經院提醒，川普已針對中國商品加徵十％進口關稅，對加、墨雖暫緩實施，但隨貿易戰陸續引爆，各國反制措施可能加大全球經濟下行風險；此外，中國新創公司DeepSeek崛起，意味著AI模型效率提升，目前已衝擊到美國科技股及台灣相關供應鏈廠商股價表現，未來包括高階AI晶片生產、AI產業鏈發展，以及美國對中國技術限制等勢必有所調整，必須密切關注國際局勢與產業發展的變化。

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