AI、春節雙推力 景氣再現熱絡紅燈

最近一年國發會景氣燈號

12月工業生產指數、製造業銷售量指數均轉紅燈

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會昨發布去年十二月景氣燈號，較上月大增四分，燈號轉呈代表景氣熱絡的紅燈；國發會表示，主要是AI（人工智慧）高速運算等新興科技應用持續強勁，加上年節備貨效應，帶動國內生產與銷售動能。

十二月景氣對策信號綜合判斷分數為三十八分，較上月增加四分。九項構成項目中，工業生產指數、製造業銷售量指數均轉呈紅燈，批發、零售及餐飲業營業額轉為黃紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈綠燈，分數各增加一分；其餘五項燈號則維持不變。

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國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，十二月景氣主要受惠AI應用需求強勁，加上年底旺季需求、農曆春節前備貨效應，帶動生產和銷售動能，國內企業信心也比之前好轉。

傳產外銷訂單已從低點回升

至於傳產復甦情況，邱秋瑩指出，廠商庫存去化已二至三年，傳產外銷訂單逐漸從低點回升，包括基本金屬、機械、塑橡膠、化學製品等，東協為台灣傳產貨品重要出口市場，成長態勢也不錯。

十二月景氣同時指標持續上升，顯示當前國內景氣維持成長格局；不過，領先指標續呈下滑。邱秋瑩分析，景氣領先指標的七個構成項目中，有五項下滑，主要是外銷訂單下滑幅度較大，其他四項都是微幅下滑；因備貨情況比年節少一點，因此普遍預測一月外銷動向比十二月差，導致領先指標降幅較大。

邱秋瑩認為，目前國內經濟穩健成長，內需和外銷動能穩健，不敢保證燈號持續亮紅燈，但黃紅燈以上，景氣都是維持穩健狀態；隨著美國啟動新一波關稅措施、全球貿易壁壘加劇，加以地緣政治風險尚存，對國內經濟影響仍須密切留意。

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