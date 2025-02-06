日產拒本田併購 全球第三恐破局

本田提議將日產納為子公司，遭日產強力反彈後，兩大車廠的整合談判可能面臨破局。（法新社資料照）

本田提納為子公司 日產強力反彈

〔編譯盧永山／綜合報導〕去年十二月下旬公開宣示要進行經營整合、以重拾全球競爭力的日本兩大車商本田汽車和日產汽車，在傳出本田提議將日產納為子公司，遭日產強力反彈後，兩大車廠的整合談判可能面臨破局，將對陷入困境的日產造成重大衝擊。週三本田股價收盤大漲八．二％，日產重挫四．九％。

本田與日產去年十二月廿三日舉行記者會，宣示要進行經營整合，成為全球僅次於豐田汽車和福斯汽車的第三大車廠，以因應比亞迪等中國電動車廠的激烈競爭，並在二○二六年八月讓新成立的控股公司上市，屆時本田和日產將成為子公司並下市，但將維持各自的品牌；而在歷經七週的談判後，兩大車廠無法達成共識，這個日本汽車產業史上重大的結盟恐劃下句點。

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知情人士透露，儘管兩大車商去年底宣布進行經營整合，但日產在應本田要求、制定公司重整計畫方面進展遲緩，對此感到不耐的本田日前提議將日產納為子公司，希望藉由掌握主導權來執行重整，但遭到日產強力反彈。

兩大車廠的結盟談判，恰好碰上美國總統川普近日宣布，對墨西哥所有進口產品徵收二十五％關稅；此關稅若開徵，對日產的打擊更甚於對豐田或本田。

晨星資深股票分析師Vincent Sun說：「兩家車廠均缺乏引人注目的電動車產品，合併後的車廠仍將面臨建立新電動車產品線的挑戰。若日產必須在新公司扮演較小的角色，而非與本田平起平坐，日產的處境將會十分困難。」

本田與日產原訂今年一月要公布經營整合的大方向，但一月三十一日已宣布將延至二月中旬。日產發言人表示，兩大車廠的談判仍在進行，將在二月中旬確定方向後公布；本田發言人亦稱，公司計畫在二月中旬前發表公告。

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