不只Google 傳中也鎖定英特爾反壟斷

中國去年十二月對輝達啟動類似反壟斷調查的SAMR，現在也在考慮對英特爾展開正式調查。（法新社資料照）

中國祭出反制措施 川普︰不急與習通話

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普宣布對中國加徵十％關稅的措施四日生效，中國隨即祭出反制措施，包括以涉嫌違反反壟斷法為由對Google立案調查；英國金融時報報導，北京當局也考慮對輝達和英特爾下手。對此，先前表示將很快與中國領導人習近平通話的川普指出，「將在適當時間與習通話，現在並不急」。

中國國家市場監督總局（SAMR）四日宣布，已對Google啟動競爭調查，將聚焦於其是否支配安卓作業系統，並對小米等中國手機製造商造成傷害；去年十二月對輝達啟動類似反壟斷調查的SAMR，現在也在考慮對英特爾展開正式調查。知情人士透露，儘管對英特爾調查的性質還不清楚，是否啟動將受到美中關係影響。

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Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）表示：「提到貿易談判，這都是中美之間一場高風險撲克大戲的一環。在人工智慧革命中，有很多籌碼擺在桌面上，第一個就是TikTok和用七十五天的時間來達成交易。」

SAMR對Google的調查始於二○一九年，但之後幾年就束之高閣，川普在勝選後揚言要對中國所有進口商品加徵關稅，該機構去年十二月重新啟動調查，並於一月川普就任前造訪Google的北京辦公室，要求交出相關資料。

儘管Google已從中國撤除大部分產品，但仍在北京、上海和深圳設有辦公室，維持數位廣告和Google雲端業務，中國僅占該公司全球營收的一％。

拜登政府在卸任前祭出先進晶片出口管制措施，以抑制中國的AI能力。SAMR去年十二月以輝達違反二○一九年併購邁倫科技（Mellanox Technologies）的承諾為由，對其發動反壟斷調查。而中國是英特爾的最大市場，去年中國占其全球營收的二十九％。

針對中國祭出的反制措施，先前表示將很快與習近平通話的川普，四日在回應媒體詢問通話的可能細節時，僅表示「將在適當時間與習通話，現在我並不急」。

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