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中電商七上八下 美喊停包裹又放行

2025/02/06 05:30

美國郵政總局（USPS）表示，將恢復接收來自中港的信件和包裹。（美聯社資料照）美國郵政總局（USPS）表示，將恢復接收來自中港的信件和包裹。（美聯社資料照）

取消小額豁免條款無配套 郵政、報關流程待釐清

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普宣布對中國加徵十％關稅的措施四日生效，同時也取消價值低於八百美元的「小額豁免條款」；美國郵政總局（USPS）四日表示，暫時停止接受來自中國和香港的包裹，信件則不受影響，但隔日又改口，將恢復接收來自中港的信件和包裹。繼川普暫緩對加拿大、墨西哥進口商品徵收二十五％關稅後，美國新政再度上演髮夾彎。

路透報導，USPS在聲明中指出：「將和美國海關及邊境保護局密切合作，就中國的新關稅措施執行有效的徵收機制，以確保包裹遞送受到的干擾最小。」

紐約諮詢服務業者Supply Chain Compliance共同創辦人柯里（Maureen Cori）表示：「事實上，人們根本沒有時間為此事做準備；我們真正需要的是從政府獲得指導，告訴我們如何在沒有警告或通知的情況下處理這件事。」

柯里指出：「目前符合小額豁免條款的包裹被集中處理，以便海關可以讓數百或數千件貨物一次通關，但現在它們需要單獨通關，這大大增加了郵政服務、報關代理人的負擔。」

根據美國先前規定，價值八百美元以下的商品，可免徵關稅或特定稅項；近年來，利用這項小額豁免條款的情況激增，在一定程度上是因希音（Shein）和Temu業務的爆炸式成長。

去年小額包裹達13.6億件

美國海關及邊境保護局數據顯示，去年約有十三．六億件包裹利用小額豁免條款進入美國，高於二○二三年的約六．四億件；聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會二○二三年六月報告指出，近半利用小額豁免條款進入美國的包裹來自中國，希音和Temu就佔了絕大多數。

批評人士指出，小額豁免條款讓中國電商得以在美國市場迅速發展，同時避開保護美國製造商的關稅措施；他們還說，小額豁免條款為假冒商品和毒品的走私者提供了便利。

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