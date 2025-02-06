財經青紅燈》美概股不只大成鋼

砸下逾453億投資美國的大成鋼，被市場追捧為「美國概念股」代表，開紅盤後逆勢大漲逾1成。（大成鋼提供）

美國總統川普開出關稅戰首槍，雖然數日後就暫緩對墨西哥與加拿大進口商品課徵25%高額關稅，但一度嚇趴台股，而砸下逾453億投資美國的大成鋼，被市場追捧為「美國概念股」代表，開紅盤後逆勢大漲逾1成；若以赴美投資金額來看，美概股不只大成鋼，同為傳產股的台塑集團或遠東集團旗下遠東新等，投資美國手筆都不輸大成鋼。

單從赴美投資金額來看，美概股最大咖當然是台積電，到去年第3季止的期末投資餘額已破5千億元；台積電去年4月還宣布加碼投資第3座廠，總支出將逾650億美元（約2兆台幣），台股公司赴美投資規模超越中國，只是早晚的事。

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被動元件大廠的國巨，透過併購普思電子、KEMET等，是美概股第2大咖，期末投資金額逾839億；再來是緯創的544億餘、緯穎的453億，緯創集團可說是電子五哥中布局美國時程最早且最積極。

傳產股投資美國手筆最大的是遠東新的476億，不僅在俄亥俄州設有回收瓶再生原料廠，在西維吉尼亞州、德州等也都有設廠；而台塑集團旗下的台塑、南亞與台塑化分別錢進美國177億、392億與195億，合計投資金額逾764億，若以集團來看，遙遙領先其他傳產集團。

而大成鋼在美國設廠且自建通路，是理所當然的美概股，且去年前3季認列美國子公司獲利逾20億，可說是集團金雞母，但也難免被中國外銷過剩產能而掃到颱風尾，大成鋼前年前3季獲利48.6億，去年前3季也縮水到22.9億；台塑集團大手筆投資美國也同樣被「暗算」，不僅轉投資中國事業虧損加劇，美國子公司不是盈轉虧、不然就虧更大。

（高嘉和）

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