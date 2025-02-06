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法說會速報》譜瑞：看好高階NB與AI 今年成長有信心

2025/02/06 05:30

瑞昱去年獲年年增67.1%，EPS為29.82元。（記者洪友芳攝）瑞昱去年獲年年增67.1%，EPS為29.82元。（記者洪友芳攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計譜瑞-KY（4966）昨日召開法說會，譜瑞董事長趙捷看好AI（人工智慧）與高階筆記型電腦今年表現，趙捷指出，隨著AI應用多元發展，帶動高階筆記型電腦需求，譜瑞向來鎖定高階市場，同時已與輝達（NVIDIA）合作，展開AI與遊戲等產品認證，對於今年營運成長有信心。

展望第一季，譜瑞預估，相對淡季不淡，單季營收介於1.21～1.34億美元，季減5%至季增5%之間，毛利率介於42～46%，趙捷表示，第一季為傳統淡季，加上新年假期使工作天數減少，但今年第一季較上季有望接近持平的水準，表現令人滿意，至於全年希望成長能超越整體筆記型電腦產業的成長表現。

譜瑞去年第四季每股稅後盈餘為0.27美元（折合新台幣約8.69元），去年每股稅後盈餘為1.01美元（折合新台幣約32.55元）。譜瑞亦公告2月6日至3月14日與3月17日至4月2日將買回庫藏股各1100張，區間價495至1110元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

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