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盤勢分析》台積守住季線 台股氣勢大振

2025/02/06 05:30

昨日台股由台積電領漲，終場加權指數上漲367.62點，收在23161.58點。（中央社）昨日台股由台積電領漲，終場加權指數上漲367.62點，收在23161.58點。（中央社）

受到川普關稅政策存在轉機，激勵美股收紅，台股昨由台積電（2330）領漲，終場加權指數上漲367.62點，收在23161.58點，一舉收復2萬3千點大關，成交量約3587億元。

三大法人方面，外資昨買超254.31億元、投信買超48.77億元、自營商買超26.73億元，合計買超329.81億元；外資台指期淨空單昨減少2257口，累積外資期貨淨空單約3.18萬口。

聯邦投信投資長吳裕良認為，以基本面來看，DeepSeeK的橫空出世雖然可能讓台廠零組件、散熱與CoWoS廠商營運受到影響，但算力需求並不會因此減低，市場解讀為短空長多，同時DeepSeeK降低AI算力成本，有利打開邊緣運算市場，相關軟硬體結合、資訊安全股受資金青睞。

元大投顧分析，觀察近幾日台股呈現價彈量縮走勢，顯示恐慌程度趨於緩和，同時占權重約4成的台積電防守在季線上方，除有效維繫多方信心，更讓類股保有輪動機會；此外，國際利空有淡化跡象，推升指數站回短期均線，若能搭配法人籌碼回補則有助後續反彈空間，整體來看台股弱中透強，但操作應避免過度躁進。（記者張慧雯）

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