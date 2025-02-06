淡季不淡 台光電、貿聯1月營收衝新高

光學鏡頭龍頭廠大立光昨公告元月營收49.48億元，月減12%、年增11%，創同期新高。（資料照）

〔記者卓怡君、方韋傑、歐宇祥／綜合報導〕第一季原本是電子業淡季，不過包括銅箔基板大廠台光電（2382）、線束大廠貿聯-KY（3665）昨公告1月營收皆創下歷史新高，光學鏡頭大廠大立光（3008）也創下歷年同月新高，營運在淡季表現亮眼。

台光電年增55.78% 連3月創高

台光電受惠AI伺服器高階材料拉貨力道強勁，已連續3個月營收創下單月歷史新高，1月合併營收69.86億元，月增8.99%，年增達55.78％。

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由於大客戶AI伺服器放量出貨，台光電首季營運有望淡季不淡，春節假期持續加班。

台光電指出，在各類伺服器、高階網通低損耗材料及低軌衛星通訊材料三大類產品持續成長下，公司積極擴產，預計今年公司整體將增加約20%產能，明年增加約15%產能，藉此穩固在高階網通低損耗材料世界第一的位置。

貿聯年增30.5% 創單月新高

貿聯-KY同樣受惠於旗下AI資料中心領域用線出貨強勁成長，1月營收達到55.55億元，月增19.7%、年增30.5%，寫下單月歷史新高，貿聯看好今年營收表現續強，高效能運算除了持續增加貢獻程度，此領域的業績增加速度更將超越總營收的成長率。

貿聯指出，今年1月的4大種類用線的銷售表現中，以資訊用線束受惠於高效能運算客戶的拉貨力道持續強勁，出貨量顯著增加，周邊設備客戶的出貨力道則與上月持平；此外，工業用、電器用線束出貨也有上升趨勢，車用線束當中的電動車、非電動車領域出貨則各有消長。

貿聯表示，為支援新型不斷增長的頻寬和瓦數需求，需要更高速度和更高功率的解決方案，目前產品已達到400G的傳輸量與和60A的大電流規格，現正持續研發800G、100A的高毛利產品，並依照客戶需求展開送樣、爭取認證。

大立光年增10.6% 創同月新高

大立光1月營收則為49.48億元，月減12.2%、年增10.6%，創同月新高。董事長林恩平日前預估，今年1、2月客戶的拉貨動能將會優於去年同期，不過2月動能將較1月下滑。

林恩平日前表示，大立光除薄型、摺疊式與AI手機有與客戶洽談新開案外，也切入人形機器人商機，已出貨5P（5片塑膠片）鏡頭模組、送樣複數客戶，這類鏡頭需要防撞、夜視與AR（擴增實境）功能，不過目前規格低於手機、還在觀察未來發展。

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