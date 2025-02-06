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擴展感測器業務 國巨擬併購日本芝浦電子

2025/02/06 05:30

2/5外資及中資買賣超張數排行2/5外資及中資買賣超張數排行

〔記者張慧雯／台北報導〕為擴展感測器業務，被動元件大廠國巨（2327）昨日公告，擬透過日本子公司YAGEO Electronics Japan公開收購日本上市公司NTC熱敏電阻製造商芝浦電子（Shibaura Electronics）股份，收購價為每股4300日圓、溢價逾三成，預計總收購金額至少在新台幣70億元以上。

國巨擴展感測器業務，宣布斥資逾70億元公開收購日本芝浦電子。 （資料照）國巨擴展感測器業務，宣布斥資逾70億元公開收購日本芝浦電子。 （資料照）

溢價逾3成 估砸70~140億

2/6除權、除息股票2/6除權、除息股票

國巨表示，此次擬以每股4300日圓的價格公開收購芝浦，相較昨日、前一週、前一個月及前三個月的平均收盤價，溢價幅度約落在31.34-36.94%，預計今年5月7日啟動收購，將同時進行並完成相關監管批准及其他必要程序。

2/5外幣匯率行情表2/5外幣匯率行情表

國巨公告內容顯示，芝浦普通股數量為1524.62萬股，只要達到最低收購股數762.3萬股（約預定收購股50%）時，公開收購的數量條件即告成就；換句話說，國巨公開收購芝浦一案，若收購股數達半，約需新台幣70.47億元，若收購全部股數金額將超過140億元。

2/5三大法人進出金額及資券餘額2/5三大法人進出金額及資券餘額

放眼美洲歐洲 擴大全球市佔

國巨分析，取得芝浦電子的控制權後可提供更多研發資源，促進芝浦電子的技術領先地位，同時國巨也會投入財務資源，進一步支持芝浦電子成長，更能提升芝浦電子在日本的生產能力和設備，為未來的成長做準備，未來還可透過國巨全球通路經銷商平台和全球化客戶的基礎，擴大芝浦電子在全球市場的客戶覆蓋範圍，加速全球市佔率的增長，特別是在美洲及歐洲地區。

芝浦電子成立於1953年，最初是銅亞氧化物整流器及其他熱敏電阻和壓敏電阻的製造商，如今芝浦電子已是全球熱敏電阻市場的領導者，員工超過4800名、年營收超過320億日圓（約新台幣70億元），由於芝浦在車用、工業設備、家電和醫療等終端應用領域提供各種解決方案，國巨認為雙方在未來發展藍圖相當契合，併購後朝「全方位零組件服務解決方案供應商」的目標邁進更大一步。

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