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換機潮帶動 台灣三星估今年手機市場成長

2025/02/05 05:30

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙。（記者王憶紅攝）台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙指出，台灣整體手機市場去年銷售金額年增1.5%，止跌回升，今年在三大電信商穩中求成長、以及換機潮帶動下，可望持續反彈。國內目前透過三大電信銷售的手機占比約達60%。

針對中國Deepseek橫空出世，多家法人報告指出將有助於AI手機銷售表現，陳啟蒙說，有新的破壞性創新，就對市場有新的激勵，今年不只有新模組產生，還有關稅戰、匯率的不確定性，將會是多變化的一年。

陳啟蒙指出，今年整體手機需求雖然仍在，但匯率可說是唯一的風險，主要是匯率波動，恐增加手機裝置的成本，將對消費者不利。三星手機主要在越南生產，目前不受影響。

陳啟蒙說，去年台灣手機市場反彈，主要是三大電信商沒有太激烈的資費活動，今年也可望在穩中求成長，而三大電信商對三星Galaxy S25系列銷售相當有信心，且根據調查，「N-4」（新機前4代）的消費者還沒換機，今年會努力推動換機市場，預期在主打AI體驗升級的Galaxy S25系列登場，以及加大行銷預算、拉高AI知名度下，Galaxy S25系列銷售量可望較前一代成長20%以上，而在產品線完整布局下，看好台灣三星全年行動通訊事業部營業額將達雙位數成長。

台灣三星觀察2024年台灣市場AI手機滲透率約17%~18%，今年期待透過S25旗艦系列的挹注、Galaxy AI創新功能下放，三星自身手機中的AI滲透率希望達到30%以上，進而帶動台灣市場AI手機滲透率持續往25%邁進。市調機構指出，2028年全球AI手機滲透率上看70%，AI將成為全民生活日常。

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