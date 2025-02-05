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財經青紅燈》重劃區買不到鹹酥雞？

2025/02/05 05:30

新北市汐止「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」，遭到藍委刪除開發經費。（資料照）新北市汐止「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」，遭到藍委刪除開發經費。（資料照）

農曆年前，新北市汐止的「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」，竟因在地國民黨立委廖先翔認為買不到鹹酥雞，直接刪除超過1億元的開發經費。

攤開全台重劃區開發歷程，初期不是野草占地面積比房子廣，就是野狗比人多；以桃園青埔為例，開發初期經歷很久一段時間，區域內只有一家便利商店，要吃飯還得往中壢、桃園市區走，但歷經十數年，不但有outlet、飯店、更有百億級的地上權開發案，尤其大型壽險業者國泰人壽更是深耕此區。

再來就是林三淡（林口、三峽、淡水）等區域，之前因空屋率偏高，更被形容為鬼城，但如今看來，不過只是需要時間開發，因此不一定要任性只想買到鹹酥雞，尤其林口、三峽發展已經成熟，青埔甚至連精品都可以買到了。

根據內政部國土署的計畫，白匏湖社宅計畫是以造鎮社區方式開發，不但可提供上千戶社會住宅，甚至還有幼托、長照、社福設施、3.4公頃運動中心及戶外運動設施，一樓也會規畫店面，未來當然也可以引進鹹酥雞業者營業。

藍委若認為白匏湖區域因鳥不生蛋，買不到鹹酥雞，不會有人想住在那，因此不適合興建社宅，那為何又要建議開發成棒球場，甚至要開發成產業園區，還妄想成為輝達總部選址的選項之一。

尤其是輝達台灣企業總部的選址條件，不單只有面積要符合而已，還要交通便利、機能方便，甚至要滿足員工上班的需求，試問若如該立委口中「買不到鹹酥雞」的地方，真的適合輝達設立總部嗎？還是立委自己也搞不清楚，才會將自己口中鳥不生蛋的地方推薦給輝達呢？ （徐義平）

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