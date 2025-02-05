新青安上路1年後 新增房貸拉長20期

去年第二季全國新增房貸期數拉長至315期（約26.25年），寫下史上最長紀錄。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕因新青安大量申請挹注，去年第二季全國新增房貸期數拉長至三一五期（約二十六．二五年）、寫下史上最長紀錄；對比新青安上路前二○二三年第二季的二九五期，新青安上路一年後，新增房貸期數拉長了二十期（約一．六六年）。

根據內政部不動產資訊平台最新統計，去年第一季新增房貸期數為三○五期，到了第二季就拉高至三一五期，短短一季就拉長了十期；房仲業提醒，長年期房貸可有感降低每月房貸還款金額，三十年期房貸已成市場主流，新青安更拉長到四十年期，隨著房貸期數不斷拉長，就得要負擔更多利息支出。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，以購物分期為例，十萬元分三十六期，每月分期繳納金額當然比二十四期來得低。以目前主流的三十年期房貸來看，假設房貸總額一千萬元、利率二．二％，採本息平均攤還，二十年期每月還款金額估算約五．一五萬元；若申貸三十年，同樣房貸金額、利率與還款方式，每月還款金額估算約三．八萬元，負擔有感降低，但整體付出利息相對增加。

除北市外 其他都會區315期起跳

若從六都、新竹縣市等主要都會區新增房貸期數變化來看，去年第二季以新竹縣最長、達三三九期（約二十八．二五年），第二名是高雄市的三三六期（約二十八年）。因新青安效應，多數都會區拉長二年，除了台北市不到三百期以外，其他都會區均為三一五期起跳。

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