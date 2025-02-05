海外突發疾病險眉角多 相同疾病有紀錄不賠

知名藝人大Ｓ在海外旅遊感染流感併發肺炎身亡，不但讓國人搶打疫苗，目前僅有五家產壽險公司銷售涵蓋法定傳染病的旅綜險保單，近日投保案件也激增。（示意圖，中央社資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕知名藝人大Ｓ在海外旅遊感染流感併發肺炎身亡，不但讓國人搶打疫苗，目前僅有五家產壽險公司銷售涵蓋法定傳染病的旅綜險保單，近日投保案件也激增。但產險業者提醒，海外突發疾病險屬於「醫療險」，只提供醫療給付、沒有身故理賠，且出國前，短則九十天、長則一八○天，不能有相同疾病的「就醫紀錄」，否則也不理賠。

只提供醫療給付 沒有身故理賠

產險業者指出，旅平險屬於意外險性質，因「意外事故」導致身故或失能才可獲得理賠，若需要額外獲得疾病醫療保障，需另外附加「海外突發疾病險」，而產險業者也會多加上產險業特有的「旅遊不便險」，包裝成「旅行綜合保險」一同出售。

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必須注意的是，根據海外突發疾病險保單條款，「突發疾病」是指被保險人需即時在醫院或診所診療，才能避免損及身體健康的疾病，且在該附約生效前九十日或一八○日以內，「未曾接受該疾病治療」。

業者解釋，即原本沒有這項疾病，但在海外旅遊期間卻突然發病，若不緊急治療將危及生命；換言之，若在台灣已經接受該疾病的治療，到了海外情況惡化，又在保單條款的九十日或一八○日內，保險公司將依據原有的就醫紀錄，不予理賠。

業者舉例，一位從未有心臟疾病的民眾，出國旅遊期間突發心肌梗塞送醫治療，無論是住院、門診或急診，回國後保險公司就會依據醫院診斷書、收據等文件，依約給付保險金。

但此次大Ｓ的流感，屬於較棘手情況。業者指出，「新型Ａ型流感」屬第五類傳染病，「流感併發重症」則是第四類傳染病，若在國外就醫，能否申請理賠，完全看當地醫師是否願意開立證明。業者坦言，流感初期症狀難判斷，以此次大Ｓ案例，診所開藥就要病人回家，是否當下斷定為流感？實務上若僅是國外診所看病拿藥、金額不大，只要能取得診斷證明，產險公司不會特別去調閱病歷；但若有爭議，產險公司判定的依據，都是保單生效前九十天或一八○天內的「就醫紀錄」。

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