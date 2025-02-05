海外突發疾病險 僅5家承保法定傳染病

疫後旅遊潮爆發，民眾投保旅平險附加海外突發疾病險的意願大增，國內僅五家業者承保法定傳染病。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕疫後旅遊潮爆發，投保旅平險附加海外突發疾病險的意願大增，且產險業因有旅遊不便險，套裝銷售的「旅行綜合險」業績大幅成長。但保險業經歷防疫保單風暴，「海外突發疾病險」多排除法定傳染病，僅有台灣產險、旺旺友聯、安達產險及華南產險與南山人壽有銷售包含法定傳染病的保單。

金管會昨公布最新統計，二○二四年產險業網路投保的旅綜險（含旅遊不便險），共一六四萬餘件，保費收入八億三八○○餘萬元，但旅平險附加海外突發疾病醫療健康保險僅有十五萬六千餘件，保費收入不到四五○○萬元。

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產險業者指出，過去國人出國旅遊，大多會投保旅平險附加意外醫療，近幾年產險業搶攻個人保險業務，且提供壽險業沒有的「旅遊不便險」，在疫情後帶動相關旅遊保險的業績大幅成長。

目前各產險公司提供的海外突發疾病險，大致可區分為「甲型」、「乙型」兩種，其中「甲型」排除法定傳染病，「乙型」包含法定傳染病，給付項目均包含海外突發疾病導致的住院醫療費用保險金、門診醫療費用保險金、急診醫療費用保險金。

業者指出，旅客投保了旅平險並附加海外突發疾病附約，在海外旅遊期間若突發就醫需求，應立即尋求當地醫療機構協助，並保留所有醫療報告、診斷書和醫療費用單據，且盡快聯絡保險公司，告知情況並確認必要的醫療文件，以便回國後申請理賠。

實支實付醫療險 額度內也可理賠

產險業者觀察，近期海外突發疾病的投保案件數確有增加，但無法證實是因為出國人數增加，或是新聞事件影響。民眾關注海外生病的就醫理賠，其實可獲得保障的管道不只投保海外突發疾病險，許多民眾原本就規劃的實支實付醫療險，也可在額度內獲得理賠。

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