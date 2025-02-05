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預算之亂》節能家電補助 估申請入袋1週變3個月

2025/02/05 05:30

節能家電補助預算遭立法院凍結二十％、人力業務費凍結五成。經濟部初估，將影響約五十萬戶民眾、約六十萬台家電補助。（中央社資料照）節能家電補助預算遭立法院凍結二十％、人力業務費凍結五成。經濟部初估，將影響約五十萬戶民眾、約六十萬台家電補助。（中央社資料照）

預算遭立院凍結20％

〔記者林菁樺／台北報導〕節能家電補助預算遭立法院凍結二十％、人力業務費凍結五成。經濟部初估，將影響約五十萬戶民眾、約六十萬台家電補助；為避免「預算之亂」干擾到民眾權益，能源署正研擬兩種新的受理模式，包括「年末額滿即不受理」或是「月配管控」，但民眾領取補貼時間恐大為遞延，也影響申請權益、便利性等，今年補助申請方式最快在本月底對外公布。

恐影響50萬戶權益、60萬台家電補助

節能家電補助預算遭到立法院凍結二十％，今年預算原為九十六億元，凍結後可用額度剩七十六億，因去年有超額收件，能源署指出，要先將去年預先代墊款二十八億歸還，今年可用額度約四十八億元。

經濟部說，凍結節能家電理由是毫無相關的研議核電重啟，以及要求提出核電重啟經費規劃等，也與現行法律要求有所扞格，目前尚難預估預算後續解凍情況。

為保障民眾權益，因應預算之亂，能源署已討論兩種模式，第一種是以每年分配到的預算執行；能源署說明，往常預算約在八月、九月就會用罄，未來將在年末額滿就關起補助大門、不再受理，年底買家電的民眾就無法受惠。

第二種是按月分配額度，若當月家電買氣過旺，民眾拿回補助的時間，可能就要從一、兩週，遞延成一到三個月都有可能，即補貼入袋的時程將大延遲。

經濟部表示，今年節能家電補助尚未開放民眾申請，兩種模式正與電器公會討論，最快這月底前出爐；據悉，經濟部、電器公會都較傾向「年末額滿即不受理」，但會影響年末換機的民眾權益，因此尚未拍板決定。

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