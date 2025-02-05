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出國預算砍剩零 資安署：衝擊國際資安聯防

2025/02/05 05:30

藍白立委大砍行政機關預算，數發部資安署的出國經費更被全數刪減成零元，嚴重影響我國的國際資安合作，也導致外館資安檢測無法如期完成，恐成為公部門資安防護的缺口。（資料照）藍白立委大砍行政機關預算，數發部資安署的出國經費更被全數刪減成零元，嚴重影響我國的國際資安合作，也導致外館資安檢測無法如期完成，恐成為公部門資安防護的缺口。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕近期藍白立委挾著人數優勢大砍行政機關預算，其中數發部資安署的出國經費更被全數刪減成零元，嚴重影響我國的國際資安合作，也導致外館（包含外交部、僑委會駐外單位）資安檢測無法如期完成，恐成為公部門資安防護的缺口；如何遠距維繫與美國等友好國家的資安聯防，也考驗著新任資安署長蔡福隆的智慧。

外館資安檢測難如期完成 恐成防護缺口

資安署一一四年共編列預算七．八八億元，被刪減的預算約三五○○萬元，衝擊範圍可控，然而原本編列七百多萬的出國經費卻被全數刪減，立委放話表示「線上參加即可」，殊不知這將影響台灣的資安合作。由於資安業務的機密性，不論是參與國際資安演練、出席國際資安會議，都需要實體才能進行。

北約CyCon不開放線上 只能被迫放棄

例如，台灣過去好不容易突破中國封鎖，參加「北約網路衝突安全會議（CyCon）」，藉此和北約各國建立聯繫管道，該會議軍事色彩濃厚，出席人員多是軍事機關、政府單位等，性質機密因此不開放線上參加，在出國預算歸零後，資安署只能被迫放棄難得的交流機會。

出國預算中還包含檢測駐外館處的資安系統。據了解，有些外館受限於當地市場，不得已只能使用中國製的資通產品，資安署過往會親自飛到外館強化資安檢測，但今年沒了出國經費，資安署無法實地檢測，外館可能成為公部門資安防護的缺口，尤其外交業務屬性機敏，常成為駭客攻擊目標。

此外，公部門的「網路攻防演練」也受影響，資安署表示，原預計完成國內七十一個公務機關的社交工程演練，但今年只能配合預算減少演練項目。

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